https://ria.ru/20250512/makron-2016580956.html

"Это фейк": в США осудили Елисейский дворец после оправданий из-за Макрона

"Это фейк": в США осудили Елисейский дворец после оправданий из-за Макрона - РИА Новости, 12.05.2025

"Это фейк": в США осудили Елисейский дворец после оправданий из-за Макрона

Сообщение Елисейского дворца, призванное оправдать президента Франции Эммануэля Макрона после инцидента в Киеве, содержит ложь, заявил американский журналист... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T22:05:00+03:00

2025-05-12T22:05:00+03:00

2025-05-12T22:05:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Сообщение Елисейского дворца, призванное оправдать президента Франции Эммануэля Макрона после инцидента в Киеве, содержит ложь, заявил американский журналист Томас Фази в соцсети X.В публикации официальной резиденции французского лидера говорилось, кокаиновая зависимость Макрона является фейком, а предмет, который он пытался спрятать от репортеров, был обычной салфеткой. "Это салфетка", — гласила надпись на первом фото, на котором крупным планам был изображен этот предмет. "А это европейское единство, призванное достичь мира", — было написано на второй фотографии с Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем."Это тоже фейковые новости. На первой картинке может и салфетка, но на второй — кучка дискредитированных лидеров, настроенных на войну, а не на мир", — прокомментировал Фази.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились Мерц, Макрон, Стармер и премьер Польши Дональд Туск, направлявшиеся в субботу в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих".На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем — что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления.

https://ria.ru/20250512/makron-2016481499.html

https://ria.ru/20250512/makron-2016520041.html

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в мире, киев, франция, великобритания, эммануэль макрон, фридрих мерц, кир стармер