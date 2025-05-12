https://ria.ru/20250512/makron-2016520041.html
"Чрезвычайно виноваты": в США высказались об инциденте с Макроном в Киеве
"Чрезвычайно виноваты": в США высказались об инциденте с Макроном в Киеве - РИА Новости, 12.05.2025
"Чрезвычайно виноваты": в США высказались об инциденте с Макроном в Киеве
Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц выглядели очень виноватыми в ночь, когда во время встречи в Киеве... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T16:24:00+03:00
2025-05-12T16:24:00+03:00
2025-05-12T16:24:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц выглядели очень виноватыми в ночь, когда во время встречи в Киеве СМИ обнаружили на столе неизвестный предмет, заявил американский аналитик Уилл Шрайвер в соцсети X."Каждый из этих парней выглядит чрезвычайно виноватым в чем-то", — считает эксперт.Шрайвер также отметил, что, хоть и невозможно утверждать наверняка, но предмет, который пытался спрятать Макрон от журналистов, похож на пакетик.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились Мерц, Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, направлявшиеся в субботу в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих".На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем - что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления.
https://ria.ru/20250512/makron-2016481499.html
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Макрон в купе во время поездки в Киев
Макрон в купе во время поездки в Киев
2025-05-12T16:24
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в мире, киев, франция, германия, эммануэль макрон, кир стармер, фридрих мерц
В мире, Киев, Франция, Германия, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Фридрих Мерц
"Чрезвычайно виноваты": в США высказались об инциденте с Макроном в Киеве
Аналитик Шрайвер: Макрон, Мерц и Стармер выглядели очень виноватыми в Киеве