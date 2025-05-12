https://ria.ru/20250512/makron-2016499505.html

"Он одержим!" На Западе ужаснулись планам Макрона

"Он одержим!" На Западе ужаснулись планам Макрона - РИА Новости, 12.05.2025

"Он одержим!" На Западе ужаснулись планам Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон с самого начала СВО планировал отправить войска на Украину, заявил политик Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T15:12:00+03:00

2025-05-12T15:12:00+03:00

2025-05-12T16:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон с самого начала СВО планировал отправить войска на Украину, заявил политик Флориан Филиппо в соцсети X."Французские войска на Украине. <…> Это его одержимость, потому что это был его проект с самого первого дня! Страх, война, третья мировая война", — написал он.Эксперт также отметил, что отправка иностранных войск на Украину является "безумным проектом проевропейцев", которые с самого начала делали все, чтобы усугубить конфликт.Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.

https://ria.ru/20250512/makron-2016423927.html

https://ria.ru/20250512/evrosoyuz-2015614382.html

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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, флориан филиппо, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)