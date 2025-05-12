https://ria.ru/20250512/makron-2016481499.html
Лидер французской партии "Патриоты" назвал Макрона врагом страны
Лидер французской партии "Патриоты" назвал Макрона врагом страны - РИА Новости, 12.05.2025
Лидер французской партии "Патриоты" назвал Макрона врагом страны
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал президента Франции Эммануэля Макрона врагом страны после спекуляций о том, что он и канцлер ФРГ... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T13:56:00+03:00
2025-05-12T13:56:00+03:00
2025-05-12T13:56:00+03:00
в мире
франция
германия
киев
эммануэль макрон
флориан филиппо
фридрих мерц
патриот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001417736_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_76e5c97d34af270b4d462e5cb1ddbe95.jpg
ПАРИЖ, 12 мая – РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал президента Франции Эммануэля Макрона врагом страны после спекуляций о том, что он и канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытались спрятать в поезде от репортеров во время поездки в Киев. Ранее Елисейский дворец, комментируя спекуляции в соцсетях, заявил, что "враги Франции" пытаются выставить носовой платок свертком с наркотиками. "Показывайте себя достояно, и полемика такого рода возникать не будет! И не ошибайтесь с целью: "враг Франции" - это вы, Эммануэль Макрон!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились европейские лидеры, направлявшиеся в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". На видео запечатлено, что на столе перед президентом Франции Эммануэлем Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед канцлером Германии Фридрихом Мерцем - что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать их. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть наркотики и ложка для его употребления.
https://ria.ru/20250511/ssha-2016380325.html
https://ria.ru/20250511/dmitriev-2016382075.html
франция
германия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001417736_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ba13fb6fbf1e9ef4c0e67330a094b51d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, германия, киев, эммануэль макрон, флориан филиппо, фридрих мерц, патриот
В мире, Франция, Германия, Киев, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Фридрих Мерц, Патриот
Лидер французской партии "Патриоты" назвал Макрона врагом страны
Филиппо назвал Макрона врагом страны после спекуляций вокруг ситуации в поезде