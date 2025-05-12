https://ria.ru/20250512/makron-2016481499.html

Лидер французской партии "Патриоты" назвал Макрона врагом страны

Лидер французской партии "Патриоты" назвал Макрона врагом страны - РИА Новости, 12.05.2025

Лидер французской партии "Патриоты" назвал Макрона врагом страны

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал президента Франции Эммануэля Макрона врагом страны после спекуляций о том, что он и канцлер ФРГ... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T13:56:00+03:00

2025-05-12T13:56:00+03:00

2025-05-12T13:56:00+03:00

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франция

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фридрих мерц

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ПАРИЖ, 12 мая – РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал президента Франции Эммануэля Макрона врагом страны после спекуляций о том, что он и канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытались спрятать в поезде от репортеров во время поездки в Киев. Ранее Елисейский дворец, комментируя спекуляции в соцсетях, заявил, что "враги Франции" пытаются выставить носовой платок свертком с наркотиками. "Показывайте себя достояно, и полемика такого рода возникать не будет! И не ошибайтесь с целью: "враг Франции" - это вы, Эммануэль Макрон!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились европейские лидеры, направлявшиеся в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". На видео запечатлено, что на столе перед президентом Франции Эммануэлем Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед канцлером Германии Фридрихом Мерцем - что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать их. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть наркотики и ложка для его употребления.

https://ria.ru/20250511/ssha-2016380325.html

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в мире, франция, германия, киев, эммануэль макрон, флориан филиппо, фридрих мерц, патриот