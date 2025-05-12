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В Елисейском дворце попытались оправдаться за видео с Макроном и Мерцем - РИА Новости, 12.05.2025
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08:30 12.05.2025 (обновлено: 11:28 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/makron-2016419865.html
В Елисейском дворце попытались оправдаться за видео с Макроном и Мерцем
В Елисейском дворце попытались оправдаться за видео с Макроном и Мерцем - РИА Новости, 12.05.2025
В Елисейском дворце попытались оправдаться за видео с Макроном и Мерцем
Елисейский дворец, комментируя обсуждения пользователей соцсети X вокруг президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, которые... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T08:30:00+03:00
2025-05-12T11:28:00+03:00
франция
германия
киев
эммануэль макрон
фридрих мерц
в мире
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Елисейский дворец, комментируя обсуждения пользователей соцсети X вокруг президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, которые пытались что-то спрятать от репортеров во время поездки в Киев, заявил, что "враги Франции" пытаются выставить носовой платок свертком с наркотиками. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились европейские лидеры, направлявшиеся в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". На видео запечатлено, что на столе перед президентом Франции Эммануэлем Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед канцлером Германии Фридрихом Мерцем - что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать их. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть наркотики и ложка для его употребления. "Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит настолько далеко, что выставляет простую бумажную салфетку наркотиками", - говорится в сообщении Елисейского дворца в соцсети X. Он указал на то, что подобные "фейковые новости" распространяют "враги Франции, как внешние, так и внутренние". Дворец сопроводил сообщение фотографией салфетки на столе перед Макроном. "Это салфетка. Она для того, чтобы в нее сморкаться", - написано на фотографии.
https://ria.ru/20250512/vykhodka-2016403348.html
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Макрон в купе во время поездки в Киев
Макрон в купе во время поездки в Киев
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франция, германия, киев, эммануэль макрон, фридрих мерц, в мире
Франция, Германия, Киев, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, В мире
В Елисейском дворце попытались оправдаться за видео с Макроном и Мерцем

Елисейский дворец: враги Франции выставили салфетку Макрона за наркотики

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Елисейский дворец, комментируя обсуждения пользователей соцсети X вокруг президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, которые пытались что-то спрятать от репортеров во время поездки в Киев, заявил, что "враги Франции" пытаются выставить носовой платок свертком с наркотиками.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились европейские лидеры, направлявшиеся в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". На видео запечатлено, что на столе перед президентом Франции Эммануэлем Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед канцлером Германии Фридрихом Мерцем - что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать их. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть наркотики и ложка для его употребления.
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"Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит настолько далеко, что выставляет простую бумажную салфетку наркотиками", - говорится в сообщении Елисейского дворца в соцсети X.
Он указал на то, что подобные "фейковые новости" распространяют "враги Франции, как внешние, так и внутренние".
Дворец сопроводил сообщение фотографией салфетки на столе перед Макроном. "Это салфетка. Она для того, чтобы в нее сморкаться", - написано на фотографии.
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