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В Лондоне шестерых болгар приговорили к срокам якобы за работу на Россию - РИА Новости, 12.05.2025
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22:40 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/london-2016583203.html
В Лондоне шестерых болгар приговорили к срокам якобы за работу на Россию
В Лондоне шестерых болгар приговорили к срокам якобы за работу на Россию - РИА Новости, 12.05.2025
В Лондоне шестерых болгар приговорили к срокам якобы за работу на Россию
Лондонский уголовный суд Олд-Бейли приговорил шестерых граждан Болгарии к тюремным срокам за якобы шпионаж в пользу России, сообщает полиция Лондона. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T22:40:00+03:00
2025-05-12T22:40:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Лондонский уголовный суд Олд-Бейли приговорил шестерых граждан Болгарии к тюремным срокам за якобы шпионаж в пользу России, сообщает полиция Лондона. "Группа из шести болгар, проживающих в Великобритании, была приговорена к тюремным срокам общей продолжительностью в более чем 50 лет за участие в шпионской операции по всей Европе в интересах России", - говорится в пресс-релизе ведомства. Согласно сообщению, Орлин Русев, Бизер Джамбазов, Катрин Иванова, Иван Стоянов, Ваня Габерова и Тихомир Иванчев получили сроки от 5 лет и 3 месяцев до 10 лет и 8 месяцев. Иванова, Габерова и Иванчев были признаны виновными в "шпионском сговоре", Русев, Джамбазов и Стоянов признали себя виновными в шпионаже еще до начала судебного разбирательства. Согласно утверждению британского ведомства, деятельность осужденных была направлена, в частности, против журналистов-расследователей, группа также планировала организовать акции протеста в Лондоне, осуществляла наблюдение за военным объектом США в Германии, где, по их мнению, проходили подготовку украинские военнослужащие, и наблюдала в Черногории за неким "человеком, объявленным Россией иностранным агентом". Заявляется, что Русев, возглавлявший группу и получивший самый длительный срок, находился в непосредственном контакте еще с одним человеком, якобы сотрудничавшим с российскими спецслужбами. В августе 2023 года британские СМИ сообщили, что в Великобритании были задержаны пять граждан Болгарии по подозрению в шпионаже якобы в пользу РФ. Королевская прокурорская служба Великобритании в сентябре того же года разрешила предъявить им обвинения в шпионаже в пользу России. Среди подозреваемых были названы Русев, Джамбазов, Иванова, Стоянов и Габерова. В феврале 2024 года лондонская полиция сообщила, что обвинения в шпионаже были также предъявлены еще одному гражданину Болгарии - Иванчеву.
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россия, в мире, лондон, болгария, происшествия, великобритания
Россия, В мире, Лондон, Болгария, Происшествия, Великобритания
В Лондоне шестерых болгар приговорили к срокам якобы за работу на Россию

Суд в Лондоне приговорил 6 болгар к срокам по обвинению в работе в пользу России

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Лондонский уголовный суд Олд-Бейли приговорил шестерых граждан Болгарии к тюремным срокам за якобы шпионаж в пользу России, сообщает полиция Лондона.
"Группа из шести болгар, проживающих в Великобритании, была приговорена к тюремным срокам общей продолжительностью в более чем 50 лет за участие в шпионской операции по всей Европе в интересах России", - говорится в пресс-релизе ведомства.
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Согласно сообщению, Орлин Русев, Бизер Джамбазов, Катрин Иванова, Иван Стоянов, Ваня Габерова и Тихомир Иванчев получили сроки от 5 лет и 3 месяцев до 10 лет и 8 месяцев. Иванова, Габерова и Иванчев были признаны виновными в "шпионском сговоре", Русев, Джамбазов и Стоянов признали себя виновными в шпионаже еще до начала судебного разбирательства.
Согласно утверждению британского ведомства, деятельность осужденных была направлена, в частности, против журналистов-расследователей, группа также планировала организовать акции протеста в Лондоне, осуществляла наблюдение за военным объектом США в Германии, где, по их мнению, проходили подготовку украинские военнослужащие, и наблюдала в Черногории за неким "человеком, объявленным Россией иностранным агентом". Заявляется, что Русев, возглавлявший группу и получивший самый длительный срок, находился в непосредственном контакте еще с одним человеком, якобы сотрудничавшим с российскими спецслужбами.
В августе 2023 года британские СМИ сообщили, что в Великобритании были задержаны пять граждан Болгарии по подозрению в шпионаже якобы в пользу РФ. Королевская прокурорская служба Великобритании в сентябре того же года разрешила предъявить им обвинения в шпионаже в пользу России. Среди подозреваемых были названы Русев, Джамбазов, Иванова, Стоянов и Габерова. В феврале 2024 года лондонская полиция сообщила, что обвинения в шпионаже были также предъявлены еще одному гражданину Болгарии - Иванчеву.
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