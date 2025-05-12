https://ria.ru/20250512/lavrov-2016580569.html

Лавров обсудил с турецким коллегой мир на Украине, сообщил источник

Лавров обсудил с турецким коллегой мир на Украине, сообщил источник - РИА Новости, 12.05.2025

Лавров обсудил с турецким коллегой мир на Украине, сообщил источник

Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров обсудили по телефону последние усилия по установлению мира на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T21:58:00+03:00

2025-05-12T21:58:00+03:00

2025-05-12T22:02:00+03:00

в мире

украина

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россия

специальная военная операция на украине

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид турции

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АНКАРА, 12 мая - РИА Новости. Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров обсудили по телефону последние усилия по установлению мира на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД."Сегодня (12 мая) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждались последние усилия по установлению мира между Россией и Украиной", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250512/mid-2016579885.html

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