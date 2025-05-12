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Лавров обсудил с турецким коллегой мир на Украине, сообщил источник - РИА Новости, 12.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:58 12.05.2025 (обновлено: 22:02 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/lavrov-2016580569.html
Лавров обсудил с турецким коллегой мир на Украине, сообщил источник
Лавров обсудил с турецким коллегой мир на Украине, сообщил источник - РИА Новости, 12.05.2025
Лавров обсудил с турецким коллегой мир на Украине, сообщил источник
Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров обсудили по телефону последние усилия по установлению мира на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T21:58:00+03:00
2025-05-12T22:02:00+03:00
в мире
украина
турция
россия
специальная военная операция на украине
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид турции
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АНКАРА, 12 мая - РИА Новости. Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров обсудили по телефону последние усилия по установлению мира на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД."Сегодня (12 мая) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждались последние усилия по установлению мира между Россией и Украиной", - сообщил собеседник агентства.
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в мире, украина, турция, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид турции, хакан фидан
В мире, Украина, Турция, Россия, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Турции, Хакан Фидан
Лавров обсудил с турецким коллегой мир на Украине, сообщил источник

Лавров глава МИД Турции Фидан обсудили усилия по миру на Украине

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 12 мая - РИА Новости. Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров обсудили по телефону последние усилия по установлению мира на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Сегодня (12 мая) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждались последние усилия по установлению мира между Россией и Украиной", - сообщил собеседник агентства.
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
МИД: Запад добивается перемирия на 30 дней, чтобы дать Киеву передышку
Вчера, 21:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТурцияРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ТурцииХакан Фидан
 
 
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