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Две столицы. Что происходило в Куйбышеве, пока враг стоял под Москвой
Две столицы. Что происходило в Куйбышеве, пока враг стоял под Москвой - РИА Новости, 12.05.2025
Две столицы. Что происходило в Куйбышеве, пока враг стоял под Москвой
Когда немцы подбирались к Москве, столичные предприятия решено было эвакуировать. Рабочих, заводчан, сотрудников Большого театра, дипломатов и много кого ещё принял Куйбышев (ныне Самара).
2025-05-12T10:30:00+03:00
2025-05-12T10:30:00+03:00
2025-05-12T10:19:00+03:00
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Две столицы. Что происходило в Куйбышеве, пока враг стоял под Москвой
audio/mpeg
Две столицы. Что происходило в Куйбышеве, пока враг стоял под Москвой
Две столицы. Что происходило в Куйбышеве, пока враг стоял под Москвой
audio/mpeg
В октябре 1941 года из Москвы в сторону Куйбышева выезжали десятки составов каждый день. В пути они проводили больше недели: нужно было останавливаться, чтобы пропускать военные эшелоны. Куйбышев принял всех, но места катастрофически не хватало: на каждого приходилось около 2 квадратных метров.Редакция благодарит за помощь в подготовке эпизода доктора исторических наук, проректора по воспитательной работе и молодежной политике Самарского университета имени Королева Михаила Леонова.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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освобождение. путь к победе, аудио, социальный навигатор, куйбышев, самара
Освобождение, Освобождение. Путь к Победе, Социальный навигатор, Куйбышев, Самара
Две столицы. Что происходило в Куйбышеве, пока враг стоял под Москвой
Когда немцы подбирались к Москве, столичные предприятия решено было эвакуировать. Рабочих, заводчан, сотрудников Большого театра, дипломатов и много кого ещё принял Куйбышев (ныне Самара).