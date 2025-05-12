https://ria.ru/20250512/kuban-2016569281.html

Горный Апшеронский район Кубани прелагает туристам десятки пеших маршрутов

Горный Апшеронский район Кубани прелагает туристам десятки пеших маршрутов - РИА Новости, 12.05.2025

Горный Апшеронский район Кубани прелагает туристам десятки пеших маршрутов

Несколько десятков живописных пеших маршрутов ожидают своих туристов эти летом в Апшеронском районе Кубани, богатом горными пейзажами, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T19:32:00+03:00

2025-05-12T19:32:00+03:00

2025-05-12T19:32:00+03:00

краснодарский край

апшеронский район

краснодарский край

туризм

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КРАСНОДАР, 12 мая - РИА Новости. Несколько десятков живописных пеших маршрутов ожидают своих туристов эти летом в Апшеронском районе Кубани, богатом горными пейзажами, рассказали РИА Новости в пресс-службе муниципалитета. "Апшеронский район предлагает множество возможностей для увлекательного отдыха и туризма. Для любителей активного отдыха здесь предусмотрены 26 пеших маршрутов. Все маршруты для людей с хорошей физической подготовкой", - рассказали в администрации. Власти выделяют такие живописные горные тропы, как Орлиная полка, а также каскад водопадов, включающий Университетский, Чинарский и Исиченко. Кроме того, район богат природными красотами: пещеры Нежная, Малая и Большая Азишские. Особо отмечается поселок Мезмай, который долгое время был скрыт от глаз людей, окружённый тремя труднодоступными ущельями: Мезмайским, Верхнекурджипским и Гуамским. Однако теперь туристы могут добраться до этих уникальных мест по новой комфортной дороге. Его окрестности представляют собой живописное зрелище. Одним из самых популярных мест является смотровая площадка "Орлиная полка", расположенная на высоте тысячи метров над уровнем моря. Отсюда открывается вид на долину реки Курджипс, леса, окрестные хребты и плато Лагонаки. Популярным местом является Гуамское ущелье. Через него гостей доставит удобный экскурсионный поезд по узкоколейной железной дороге. С одной стороны над туристами будут нависать скалы хребта Гуама, а с другой - бурлить горная река Курджипс. Дальше по ущелью можно совершить пешую прогулку, чтобы насладиться прекрасными видами.

https://ria.ru/20250512/anapa-2016564817.html

https://ria.ru/20250512/kuban-2016544814.html

апшеронский район

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апшеронский район, краснодарский край, туризм