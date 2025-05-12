https://ria.ru/20250512/krazha-2016517311.html

В Калининграде бывшую сотрудницу банка заподозрили в краже денег у клиентов

В Калининграде бывшую сотрудницу банка заподозрили в краже денег у клиентов - РИА Новости, 12.05.2025

В Калининграде бывшую сотрудницу банка заподозрили в краже денег у клиентов

Экс-сотрудницу банка в Калининграде подозревают в хищении денег со счетов 17 клиентов на сумму более 10 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T16:12:00+03:00

2025-05-12T16:12:00+03:00

2025-05-12T16:38:00+03:00

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КАЛИНИНГРАД, 12 мая - РИА Новости. Экс-сотрудницу банка в Калининграде подозревают в хищении денег со счетов 17 клиентов на сумму более 10 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В ОМВД города Калининграда с заявлениями по факту мошенничества обратились сразу несколько клиентов одной из финансовых организаций. Заявители сообщили, что с их накопительных счетов пропали все сбережения. Оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями установили, что в 2022 году подозреваемая, являясь на тот момент сотрудником финансовой организации и имея доступ к программному обеспечению, без ведома клиентов досрочно расторгала договоры вклада, деньги переводила на счета клиентов и после их обналичивала. "В Калининграде полицейские возбудили уголовное дело в отношении экс-сотрудницы финансовой организации, подозреваемой в хищении денег клиентов … возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет", - говорится в сообщении. На время следственных действий подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. "Всего от действий подозреваемой пострадало 17 калининградцев. Общий ущерб составил более 10 миллионов рублей", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250122/moskva-1994933583.html

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калининград, россия, общество