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МИД России пообещал ответить на закрытие генконсульства в Кракове - РИА Новости, 12.05.2025
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22:14 12.05.2025 (обновлено: 22:21 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/krakov-2016581557.html
МИД России пообещал ответить на закрытие генконсульства в Кракове
МИД России пообещал ответить на закрытие генконсульства в Кракове - РИА Новости, 12.05.2025
МИД России пообещал ответить на закрытие генконсульства в Кракове
Ответ на закрытие генконсульства РФ в Кракове будет дан после проведения соответствующих межведомственных процедур, польская сторона обязательно будет... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T22:14:00+03:00
2025-05-12T22:21:00+03:00
москва
россия
краков
в мире
мария захарова
радослав сикорский
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ответ на закрытие генконсульства РФ в Кракове будет дан после проведения соответствующих межведомственных процедур, польская сторона обязательно будет уведомлена, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Захарова заявила РИА Новости, что Москва ответит на закрытие генконсульства РФ в Кракове. По ее словам, "Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан". Она добавила, что "адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре"."Ответ асимметричный на эти разрушающие двухсторонние отношения шаги Варшавы, которые пропитаны русофобией и просто какой-то безумной ненавистью, при чем уже не только к России, но и к своим собственным гражданам, потому что их же собственные граждане от этого и пострадают в первую очередь, они не останутся без ответа и адекватный ответ на это будет дан. Когда? Когда будут проведены соответствующие межведомственные процедуры, которые обычно проходят, но, естественно, польская сторона будет уведомлена", - сказала она РИА Новости.
https://ria.ru/20250512/polsha-2016448826.html
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москва, россия, краков, в мире, мария захарова, радослав сикорский
Москва, Россия, Краков, В мире, Мария Захарова, Радослав Сикорский
МИД России пообещал ответить на закрытие генконсульства в Кракове

Захарова: РФ ответит на закрытие генконсульства в Кракове после ряда процедур

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ответ на закрытие генконсульства РФ в Кракове будет дан после проведения соответствующих межведомственных процедур, польская сторона обязательно будет уведомлена, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Захарова заявила РИА Новости, что Москва ответит на закрытие генконсульства РФ в Кракове. По ее словам, "Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан". Она добавила, что "адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре".
"Ответ асимметричный на эти разрушающие двухсторонние отношения шаги Варшавы, которые пропитаны русофобией и просто какой-то безумной ненавистью, при чем уже не только к России, но и к своим собственным гражданам, потому что их же собственные граждане от этого и пострадают в первую очередь, они не останутся без ответа и адекватный ответ на это будет дан. Когда? Когда будут проведены соответствующие межведомственные процедуры, которые обычно проходят, но, естественно, польская сторона будет уведомлена", - сказала она РИА Новости.
Генеральное консульство России в Кракове - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
МИД Польши предположил ответ России на закрытие генконсульства в Кракове
Вчера, 11:24
 
МоскваРоссияКраковВ миреМария ЗахароваРадослав Сикорский
 
 
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