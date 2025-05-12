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Российские войска освободили Котляровку в ДНР - РИА Новости, 12.05.2025
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12:08 12.05.2025 (обновлено: 12:33 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/kotlyarovka-2016455663.html
Российские войска освободили Котляровку в ДНР
Российские войска освободили Котляровку в ДНР - РИА Новости, 12.05.2025
Российские войска освободили Котляровку в ДНР
Российские войска взяли под контроль поселок Котляровка в Донбассе, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T12:08:00+03:00
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донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль поселок Котляровка в Донбассе, сообщило Минобороны."Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Котляровка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение пяти механизированным, егерской, двум штурмовым бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты и двум бригадам Нацгвардии Украины в районах Русина Яра, Новой Полтавки, Ульяновки, Разино, Миролюбовки, Димитрова, Красноармейска, Зверево, Новосергеевки и Алексеевки.ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска освободили Котляровку в ДНР

МО РФ: российские войска освободили населенный пункт Котляровка в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль поселок Котляровка в Донбассе, сообщило Минобороны.
«
"Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Котляровка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила поселок Котляровка в ДНР
Группировка войск Центр освободила поселок Котляровка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила поселок Котляровка в ДНР
Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение пяти механизированным, егерской, двум штурмовым бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты и двум бригадам Нацгвардии Украины в районах Русина Яра, Новой Полтавки, Ульяновки, Разино, Миролюбовки, Димитрова, Красноармейска, Зверево, Новосергеевки и Алексеевки.
ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки:
  • более 440 солдат;
  • три боевые бронемашины;
  • 14 автомобилей;
  • два артиллерийских орудия.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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