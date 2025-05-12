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Российские войска освободили Котляровку в ДНР
Российские войска освободили Котляровку в ДНР - РИА Новости, 12.05.2025
Российские войска освободили Котляровку в ДНР
Российские войска взяли под контроль поселок Котляровка в Донбассе, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T12:08:00+03:00
2025-05-12T12:08:00+03:00
2025-05-12T12:33:00+03:00
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль поселок Котляровка в Донбассе, сообщило Минобороны."Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Котляровка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение пяти механизированным, егерской, двум штурмовым бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты и двум бригадам Нацгвардии Украины в районах Русина Яра, Новой Полтавки, Ульяновки, Разино, Миролюбовки, Димитрова, Красноармейска, Зверево, Новосергеевки и Алексеевки.ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки:
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска освободили Котляровку в ДНР
МО РФ: российские войска освободили населенный пункт Котляровка в ДНР