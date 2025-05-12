https://ria.ru/20250512/kotlyarovka-2016455663.html

Российские войска освободили Котляровку в ДНР

Российские войска освободили Котляровку в ДНР - РИА Новости, 12.05.2025

Российские войска освободили Котляровку в ДНР

Российские войска взяли под контроль поселок Котляровка в Донбассе, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T12:08:00+03:00

2025-05-12T12:08:00+03:00

2025-05-12T12:33:00+03:00

донецкая народная республика

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль поселок Котляровка в Донбассе, сообщило Минобороны."Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Котляровка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение пяти механизированным, егерской, двум штурмовым бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты и двум бригадам Нацгвардии Украины в районах Русина Яра, Новой Полтавки, Ульяновки, Разино, Миролюбовки, Димитрова, Красноармейска, Зверево, Новосергеевки и Алексеевки.ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф