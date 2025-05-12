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Министра транспорта Бурятии задержали по обвинению в коррупции - РИА Новости, 12.05.2025
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06:24 12.05.2025 (обновлено: 09:53 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/korruptsiya-2016413246.html
Министра транспорта Бурятии задержали по обвинению в коррупции
Министра транспорта Бурятии задержали по обвинению в коррупции - РИА Новости, 12.05.2025
Министра транспорта Бурятии задержали по обвинению в коррупции
Министра транспорта Бурятии Александр Гоге задержали по обвинению в коррупции, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T06:24:00+03:00
2025-05-12T09:53:00+03:00
происшествия
республика бурятия
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 12 мая — РИА Новости. Министра транспорта Бурятии Александр Гоге задержали по обвинению в коррупции, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале."Министр транспорта Бурятии задержан по обвинению в коррупции", — говорится в публикации.По словам зампреда правительства Бурятии Вячеслава Сухорукова, это было ожидаемо, власти региона взаимодействовали с правоохранительными органами."Сегодня коррупционные проявления - это не просто преступление, это предательство в условиях специальной военной операции. И место всем коррупционерам в местах не столь отдаленных", — отметил он.В феврале 2025 года источник в "Бурятрегионавтодоре" сообщал РИА Новости, что руководитель госучреждения, занимающегося строительством и содержанием автомобильных дорог регионального значения, Владимир Соснин задержан. По его данным, в отношении организации ведутся следственные мероприятия, информация о которых не подлежит разглашению. Соснина обвиняют в превышении должностных полномочий. Позднее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что проверки в "Бурятрегионавтодоре" инициировало правительство республики.Александра Гоге назначили на должность министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии с 15 марта 2021 года. В этой должности он возглавляет министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии, в состав которого входят управление региональных автомобильных дорог и дорожно-строительная служба.
https://ria.ru/20250411/moskva-2010647397.html
https://ria.ru/20250219/deputat-2000231117.html
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Дарья Буймова
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происшествия, республика бурятия, алексей цыденов
Происшествия, Республика Бурятия, Алексей Цыденов
Министра транспорта Бурятии задержали по обвинению в коррупции

Министра транспорта Бурятии Александра Гоге задержали по обвинению в коррупции

© Фото : Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики БурятияМинистр транспорта Бурятии Александр Гоге
Министр транспорта Бурятии Александр Гоге - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
Министр транспорта Бурятии Александр Гоге. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 12 мая — РИА Новости. Министра транспорта Бурятии Александр Гоге задержали по обвинению в коррупции, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.
"Министр транспорта Бурятии задержан по обвинению в коррупции", — говорится в публикации.
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По словам зампреда правительства Бурятии Вячеслава Сухорукова, это было ожидаемо, власти региона взаимодействовали с правоохранительными органами.
"Сегодня коррупционные проявления - это не просто преступление, это предательство в условиях специальной военной операции. И место всем коррупционерам в местах не столь отдаленных", — отметил он.
В феврале 2025 года источник в "Бурятрегионавтодоре" сообщал РИА Новости, что руководитель госучреждения, занимающегося строительством и содержанием автомобильных дорог регионального значения, Владимир Соснин задержан. По его данным, в отношении организации ведутся следственные мероприятия, информация о которых не подлежит разглашению. Соснина обвиняют в превышении должностных полномочий. Позднее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что проверки в "Бурятрегионавтодоре" инициировало правительство республики.
Александра Гоге назначили на должность министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии с 15 марта 2021 года. В этой должности он возглавляет министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии, в состав которого входят управление региональных автомобильных дорог и дорожно-строительная служба.
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