https://ria.ru/20250512/korruptsiya-2016413246.html

Министра транспорта Бурятии задержали по обвинению в коррупции

Министра транспорта Бурятии задержали по обвинению в коррупции - РИА Новости, 12.05.2025

Министра транспорта Бурятии задержали по обвинению в коррупции

Министра транспорта Бурятии Александр Гоге задержали по обвинению в коррупции, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T06:24:00+03:00

2025-05-12T06:24:00+03:00

2025-05-12T09:53:00+03:00

происшествия

республика бурятия

алексей цыденов

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УЛАН-УДЭ, 12 мая — РИА Новости. Министра транспорта Бурятии Александр Гоге задержали по обвинению в коррупции, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале."Министр транспорта Бурятии задержан по обвинению в коррупции", — говорится в публикации.По словам зампреда правительства Бурятии Вячеслава Сухорукова, это было ожидаемо, власти региона взаимодействовали с правоохранительными органами."Сегодня коррупционные проявления - это не просто преступление, это предательство в условиях специальной военной операции. И место всем коррупционерам в местах не столь отдаленных", — отметил он.В феврале 2025 года источник в "Бурятрегионавтодоре" сообщал РИА Новости, что руководитель госучреждения, занимающегося строительством и содержанием автомобильных дорог регионального значения, Владимир Соснин задержан. По его данным, в отношении организации ведутся следственные мероприятия, информация о которых не подлежит разглашению. Соснина обвиняют в превышении должностных полномочий. Позднее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что проверки в "Бурятрегионавтодоре" инициировало правительство республики.Александра Гоге назначили на должность министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии с 15 марта 2021 года. В этой должности он возглавляет министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии, в состав которого входят управление региональных автомобильных дорог и дорожно-строительная служба.

https://ria.ru/20250411/moskva-2010647397.html

https://ria.ru/20250219/deputat-2000231117.html

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, республика бурятия, алексей цыденов