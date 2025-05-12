https://ria.ru/20250512/konflikt-2016543949.html
Трамп заявил, что США остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном
Трамп заявил, что США остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном - РИА Новости, 12.05.2025
Трамп заявил, что США остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном
США остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном, заявил президент страны Дональд Трамп. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T17:24:00+03:00
2025-05-12T17:24:00+03:00
2025-05-12T17:24:00+03:00
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дональд трамп
операция синдур в пакистане
обострение отношений индии и пакистана
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ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. США остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном, заявил президент страны Дональд Трамп. "Мы остановили ядерный конфликт. Я думаю, это могло бы стать настоящей ядерной войной. Миллионы людей могли бы погибнуть", – сказал президент США, выступая в Белом доме. Он отметил, что "очень гордится" таким результатом. Индия и Пакистан 10 мая договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) того же дня. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Однако уже вторую ночь подряд армия Индии заявляет, что не наблюдает нарушений со стороны Пакистана.
https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, пакистан, сша, дональд трамп, операция синдур в пакистане, обострение отношений индии и пакистана
В мире, Индия, Пакистан, США, Дональд Трамп, Операция Синдур в Пакистане, Обострение отношений Индии и Пакистана
Трамп заявил, что США остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном
Трамп: США предотвратили настоящую ядерную войну между Индией и Пакистаном