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Трамп заявил, что США остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном - РИА Новости, 12.05.2025
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17:24 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/konflikt-2016543949.html
Трамп заявил, что США остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном
Трамп заявил, что США остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном - РИА Новости, 12.05.2025
Трамп заявил, что США остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном
США остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном, заявил президент страны Дональд Трамп. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T17:24:00+03:00
2025-05-12T17:24:00+03:00
в мире
индия
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сша
дональд трамп
операция синдур в пакистане
обострение отношений индии и пакистана
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ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. США остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном, заявил президент страны Дональд Трамп. "Мы остановили ядерный конфликт. Я думаю, это могло бы стать настоящей ядерной войной. Миллионы людей могли бы погибнуть", – сказал президент США, выступая в Белом доме. Он отметил, что "очень гордится" таким результатом. Индия и Пакистан 10 мая договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) того же дня. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Однако уже вторую ночь подряд армия Индии заявляет, что не наблюдает нарушений со стороны Пакистана.
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в мире, индия, пакистан, сша, дональд трамп, операция синдур в пакистане, обострение отношений индии и пакистана
В мире, Индия, Пакистан, США, Дональд Трамп, Операция Синдур в Пакистане, Обострение отношений Индии и Пакистана
Трамп заявил, что США остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном

Трамп: США предотвратили настоящую ядерную войну между Индией и Пакистаном

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. США остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном, заявил президент страны Дональд Трамп.
"Мы остановили ядерный конфликт. Я думаю, это могло бы стать настоящей ядерной войной. Миллионы людей могли бы погибнуть", – сказал президент США, выступая в Белом доме.
Он отметил, что "очень гордится" таким результатом.
Индия и Пакистан 10 мая договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) того же дня. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Однако уже вторую ночь подряд армия Индии заявляет, что не наблюдает нарушений со стороны Пакистана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Конфликт двух ядерных держав: первая кровь, первые уроки
8 мая, 08:00
 
В миреИндияПакистанСШАДональд ТрампОперация Синдур в ПакистанеОбострение отношений Индии и Пакистана
 
 
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