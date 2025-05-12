https://ria.ru/20250512/konflikt-2016543949.html

Трамп заявил, что США остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном

Трамп заявил, что США остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном - РИА Новости, 12.05.2025

Трамп заявил, что США остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном

США остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном, заявил президент страны Дональд Трамп. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T17:24:00+03:00

2025-05-12T17:24:00+03:00

2025-05-12T17:24:00+03:00

в мире

индия

пакистан

сша

дональд трамп

операция синдур в пакистане

обострение отношений индии и пакистана

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ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. США остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном, заявил президент страны Дональд Трамп. "Мы остановили ядерный конфликт. Я думаю, это могло бы стать настоящей ядерной войной. Миллионы людей могли бы погибнуть", – сказал президент США, выступая в Белом доме. Он отметил, что "очень гордится" таким результатом. Индия и Пакистан 10 мая договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) того же дня. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Однако уже вторую ночь подряд армия Индии заявляет, что не наблюдает нарушений со стороны Пакистана.

https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html

индия

пакистан

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, индия, пакистан, сша, дональд трамп, операция синдур в пакистане, обострение отношений индии и пакистана