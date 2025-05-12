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Индия и Пакистан обсудили условия остановки огня - РИА Новости, 12.05.2025
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17:23 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/komanduyuschie-2016543138.html
Индия и Пакистан обсудили условия остановки огня
Индия и Пакистан обсудили условия остановки огня - РИА Новости, 12.05.2025
Индия и Пакистан обсудили условия остановки огня
Командующие военными операциями Индии и Пакистана генерал-лейтенант Раджив Гхай и генерал-майором Кашиф Чаудхри в ходе проведенных по телефону переговоров... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T17:23:00+03:00
2025-05-12T17:23:00+03:00
в мире
индия
пакистан
кашмир
операция синдур в пакистане
обострение отношений между индией и пакистаном
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая – РИА Новости. Командующие военными операциями Индии и Пакистана генерал-лейтенант Раджив Гхай и генерал-майором Кашиф Чаудхри в ходе проведенных по телефону переговоров обсудили условия прекращения огня и вопросы, связанные с беспилотниками, сообщил телеканал News 18. "По данным официальных источников, обсуждения охватывали условия прекращения огня, включая меры как для международной границы, так и для линии контроля. В ходе переговоров также поднимались вопросы, связанные с беспилотниками", - сообщил телеканал. Должность командующего военных операций является одной из самых влиятельных должностей в индийской армии. Он напрямую подчиняется начальнику штаба армии и играет ключевую роль в планировании и проведении всех военных операций внутри и за пределами страны. Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли десятки человек. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Индия и Пакистан 10 мая договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) того же дня. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Однако уже вторую ночь подряд армия Индии заявляет, что не наблюдает нарушений со стороны Пакистана.
https://ria.ru/20250511/pakistan--2016322526.html
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в мире, индия, пакистан, кашмир, операция синдур в пакистане, обострение отношений между индией и пакистаном
В мире, Индия, Пакистан, Кашмир, Операция Синдур в Пакистане, Обострение отношений между Индией и Пакистаном
Индия и Пакистан обсудили условия остановки огня

Командующие операциями Индии и Пакистана обсудили условия остановки огня

© AP Photo / Mukhtar KhanИндийские военные
Индийские военные - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Mukhtar Khan
Индийские военные . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая – РИА Новости. Командующие военными операциями Индии и Пакистана генерал-лейтенант Раджив Гхай и генерал-майором Кашиф Чаудхри в ходе проведенных по телефону переговоров обсудили условия прекращения огня и вопросы, связанные с беспилотниками, сообщил телеканал News 18.
"По данным официальных источников, обсуждения охватывали условия прекращения огня, включая меры как для международной границы, так и для линии контроля. В ходе переговоров также поднимались вопросы, связанные с беспилотниками", - сообщил телеканал.
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Должность командующего военных операций является одной из самых влиятельных должностей в индийской армии. Он напрямую подчиняется начальнику штаба армии и играет ключевую роль в планировании и проведении всех военных операций внутри и за пределами страны.
Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
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Вчера, 08:39
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли десятки человек. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Индия и Пакистан 10 мая договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) того же дня. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Однако уже вторую ночь подряд армия Индии заявляет, что не наблюдает нарушений со стороны Пакистана.
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В миреИндияПакистанКашмирОперация Синдур в ПакистанеОбострение отношений между Индией и Пакистаном
 
 
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