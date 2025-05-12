https://ria.ru/20250512/kobozev-2016491249.html

"Шутим в семье про Кольку Снегирева". Удары судьбы Александра Кобозева

"Шутим в семье про Кольку Снегирева". Удары судьбы Александра Кобозева - РИА Новости, 12.05.2025

"Шутим в семье про Кольку Снегирева". Удары судьбы Александра Кобозева

Актер Александр Кобозев скончался в возрасте 80 лет в своей московской квартире. Причиной смерти стала остановка сердца: он долго страдал от различных... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T15:52:00+03:00

2025-05-12T15:52:00+03:00

2025-05-12T16:55:00+03:00

москва

александр кобозев

никита михалков

инна чурикова

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Актер Александр Кобозев скончался в возрасте 80 лет в своей московской квартире. Причиной смерти стала остановка сердца: он долго страдал от различных заболеваний и перенес несколько инфарктов. В последние годы Кобозев отошел от публичной жизни и редко появлялся на людях. О пути великого артиста — в материале РИА Новости.Роль, изменившая всеАлександр Кобозев родился 20 апреля 1945 года в Москве. С ранних лет мечтал стать актером. В 1959 году при Театре Станиславского открыли молодежную студию под руководством Михаила Яншина, куда он сразу же записался. Вместе с ним в ней занимались Никита Михалков, Инна Чурикова, Евгений Стеблов.Кобозев стал известен благодаря роли Кольки Снегирева в фильме "Друг мой, Колька!..". Кинокартина вышла в 1961 году, когда актеру было всего 16 лет. Эта дипломная работа режиссеров Александра Митты и Алексея Салтыкова стала настоящим хитом и собрала 23,8 миллиона зрителей за год.Персонаж Кобозева — пионер-двоечник Колька, который запомнился зрителям как дерзкий, но добрый парень. Он боролся с формализмом в школе и создал "Тайное общество троечников". Образ худого мальчика с взъерошенными волосами, который искренне плачет и смеется, стал символом для многих.Примечательно, что перед съемками Саша сам постриг себя под бокс, хотя ранее он носил длинные волосы в стиле "Битлз". Режиссеры были шокированы, им срочно нужно было вернуть образ бунтаря. В гримерке Александру завивали кончики."И мне даже красили ресницы!" — рассказывал потом актер.Мама Кобозева, Мария, была против актерской карьеры. Она хотела, чтобы сын стал поваром, как ее предки-рестораторы. Однако за роль платили 1000 рублей в месяц. Это были огромные деньги для 1960 года, поэтому Мария согласилась.От Кольки Снегирева до педагогаПосле оглушительного успеха в кино судьба Александра Кобозева сложилась неожиданным образом. Окончив Институт культуры по специальности "режиссура самодеятельных театров", он пробовал себя в разных ипостасях. Актер был ведущим легендарного "Голубого огонька", руководил театральной студией "На ладони", работал режиссером слайд-фильмов на ВДНХ.В 1991 году состоялось его последнее появление на большом экране. Роль в мелодраме "Отдушина" по сценарию Валерия Тодоровского, где он играл вместе с Валентиной Теличкиной и Владимиром Меньшовым. В этом же году серия инфарктов заставила актера кардинально изменить жизнь."После третьего инфаркта пришлось оставить активную творческую деятельность, — вспоминал Кобозев. — С 1995 года я работаю в Департаменте образования, разрабатываю программы, которые помогают через театральные постановки сделать образовательный процесс более живым и интересным для детей. Получается, из двоечника Кольки вышел неплохой педагог".Говорят, Александр был талантливым педагогом, мог вдохновить ребят, детям нравилось с ним работать.Семейное счастье Кобозева: любовь, дети и внукиЗа кадром своей яркой творческой жизни Александр Кобозев был счастливым семьянином. Его супругой стала Людмила — талантливая актриса и дизайнер-верстальщик, которая прошла с ним рука об руку через все испытания. Вместе они воспитали двоих детей: сына Александра, пошедшего по стопам отца в кинематографе и ставшего режиссером монтажа, и дочь Анастасию.Особой гордостью и радостью актера были четверо внуков: Юра, Маша, Анна и маленький Тимофей. В интервью Кобозев не раз признавался, что быть дедушкой — это особое счастье.С улыбкой он лишь добавлял: "Жаль только, что никто из детей не назвал сына Колей — в память о моем самом знаменитом герое". Эта семейная деталь особенно трогательно завершала образ народного любимца, для которого семья всегда оставалась главной ценностью.Проблемы со здоровьемЖизнь подарила Александру Кобозеву серьезные испытания. Еще в 90-е годы актер перенес первый инфаркт, а затем еще два. Эти удары судьбы заставили его пересмотреть образ жизни. Он стал осторожнее, но подорванное здоровье уже давало о себе знать. Несмотря на проблемы со здоровьем, актер сохранял оптимизм и даже шутил, что его знаменитый персонаж Колька Снегирев стал в их семье нарицательным именем.Сердце народного любимца остановилось из-за последствий ишемической болезни и перенесенных инфарктов. Как объясняют кардиологи, после таких серьезных проблем с сердцем риск внезапной смерти увеличивается в разы. Медики отмечают, что в случае успешной реанимации Кобозева ждала бы долгая реабилитация: пожизненный прием лекарств, строгая диета, возможно, установка кардиостимулятора. Но многолетние болезни сделали свое дело, и сердце актера, отдавшее столько эмоций зрителям, в итоге не выдержало.Таким закончился удивительный путь артиста. От всесоюзной славы в 16 лет до скромной, но важной работы на педагогическом поприще. И хоть Александр Кобозев давно стал оставил кино, его культовая роль Кольки Снегирева полюбилась миллионам людей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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