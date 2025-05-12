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Россия в марте приобрела у Китая клубники на рекордную сумму - РИА Новости, 12.05.2025
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06:10 12.05.2025 (обновлено: 11:29 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/klubnika-2016412528.html
Россия в марте приобрела у Китая клубники на рекордную сумму
Россия в марте приобрела у Китая клубники на рекордную сумму - РИА Новости, 12.05.2025
Россия в марте приобрела у Китая клубники на рекордную сумму
Россия в марте нарастила ввоз клубники из Китая до рекордных 3,4 миллиона долларов, в результате став главным ее импортером, следует из данных китайской... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T06:10:00+03:00
2025-05-12T11:29:00+03:00
экономика
россия
вьетнам
гонконг
китай
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Россия в марте нарастила ввоз клубники из Китая до рекордных 3,4 миллиона долларов, в результате став главным ее импортером, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Китайские компании в марте экспортировали на российский рынок клубники на максимальные за все время 3,4 миллиона долларов, что вдвое больше поставок как в феврале текущего года, так и в марте прошлого. В результате Россия стала основным покупателем китайской клубники, потеснив лидера последних нескольких месяцев — Вьетнам. Тот, в свою очередь, сократил импорт почти на четверть — до 2,5 миллиона долларов. Тройку лидеров замкнул Гонконг, который нарастил ввоз этой годы в полтора раза, до 1,9 миллиона долларов. Всего за три первых месяца текущего года Россия приобрела у Китая клубники на 5,7 миллиона долларов против 2,3 миллиона годом ранее. Настолько больших закупок в истории двусторонней торговли еще не было. По итогам квартала на Россию в китайском экспорте клубники приходилось чуть больше трети от всех поставок, хотя еще годом ранее это было всего четверть.
https://ria.ru/20250511/tseny-2016272306.html
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экономика, россия, вьетнам, гонконг, китай
Экономика, Россия, Вьетнам, Гонконг, Китай
Россия в марте приобрела у Китая клубники на рекордную сумму

Россия в марте нарастила ввоз клубники из Китая до 3,4 миллиона долларов

© Getty Images / VCGРаботники упаковывают клубнику на ферме в провинции Аньхой, Китай
Работники упаковывают клубнику на ферме в провинции Аньхой, Китай - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Getty Images / VCG
Работники упаковывают клубнику на ферме в провинции Аньхой, Китай. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Россия в марте нарастила ввоз клубники из Китая до рекордных 3,4 миллиона долларов, в результате став главным ее импортером, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Китайские компании в марте экспортировали на российский рынок клубники на максимальные за все время 3,4 миллиона долларов, что вдвое больше поставок как в феврале текущего года, так и в марте прошлого.
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В результате Россия стала основным покупателем китайской клубники, потеснив лидера последних нескольких месяцев — Вьетнам. Тот, в свою очередь, сократил импорт почти на четверть — до 2,5 миллиона долларов. Тройку лидеров замкнул Гонконг, который нарастил ввоз этой годы в полтора раза, до 1,9 миллиона долларов.
Всего за три первых месяца текущего года Россия приобрела у Китая клубники на 5,7 миллиона долларов против 2,3 миллиона годом ранее. Настолько больших закупок в истории двусторонней торговли еще не было.
По итогам квартала на Россию в китайском экспорте клубники приходилось чуть больше трети от всех поставок, хотя еще годом ранее это было всего четверть.
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ЭкономикаРоссияВьетнамГонконгКитай
 
 
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