https://ria.ru/20250512/klubnika-2016412528.html

Россия в марте приобрела у Китая клубники на рекордную сумму

Россия в марте приобрела у Китая клубники на рекордную сумму - РИА Новости, 12.05.2025

Россия в марте приобрела у Китая клубники на рекордную сумму

Россия в марте нарастила ввоз клубники из Китая до рекордных 3,4 миллиона долларов, в результате став главным ее импортером, следует из данных китайской... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T06:10:00+03:00

2025-05-12T06:10:00+03:00

2025-05-12T11:29:00+03:00

экономика

россия

вьетнам

гонконг

китай

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Россия в марте нарастила ввоз клубники из Китая до рекордных 3,4 миллиона долларов, в результате став главным ее импортером, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Китайские компании в марте экспортировали на российский рынок клубники на максимальные за все время 3,4 миллиона долларов, что вдвое больше поставок как в феврале текущего года, так и в марте прошлого. В результате Россия стала основным покупателем китайской клубники, потеснив лидера последних нескольких месяцев — Вьетнам. Тот, в свою очередь, сократил импорт почти на четверть — до 2,5 миллиона долларов. Тройку лидеров замкнул Гонконг, который нарастил ввоз этой годы в полтора раза, до 1,9 миллиона долларов. Всего за три первых месяца текущего года Россия приобрела у Китая клубники на 5,7 миллиона долларов против 2,3 миллиона годом ранее. Настолько больших закупок в истории двусторонней торговли еще не было. По итогам квартала на Россию в китайском экспорте клубники приходилось чуть больше трети от всех поставок, хотя еще годом ранее это было всего четверть.

https://ria.ru/20250511/tseny-2016272306.html

https://ria.ru/20250420/rossija-2012366141.html

россия

вьетнам

гонконг

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, вьетнам, гонконг, китай