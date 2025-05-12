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США и КНР договорились о приостановке действия таможенного тарифа - РИА Новости, 12.05.2025
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10:18 12.05.2025 (обновлено: 11:15 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/kitay-2016434975.html
США и КНР договорились о приостановке действия таможенного тарифа
США и КНР договорились о приостановке действия таможенного тарифа - РИА Новости, 12.05.2025
США и КНР договорились о приостановке действия таможенного тарифа
Китай и США договорились с 14 мая приостановить действие 24-процентного таможенного тарифа, следует из их совместного заявления, распространенного CCTV. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T10:18:00+03:00
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сша
китай
женева (город)
скотт бессент
введение трампом пошлин на импорт
в мире
пекин
экономика
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ПЕКИН, 12 мая — РИА Новости. Китай и США договорились с 14 мая приостановить действие 24-процентного таможенного тарифа, следует из их совместного заявления, распространенного CCTV.С 10 по 11 мая стороны провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором от Пекина выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, от Вашингтона — министр финансов Скотт Бессент.На них делегации согласовали, что откажутся от 24-процентного тарифа на первоначальный 90-дневный период, сохранив при этом десятипроцентный тариф.Для реализации этих мер:В заявлении также говорится, что страны создадут механизм для продолжения переговоров по торгово-экономическим отношениям.Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале глава Белого дома Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте ее повысили до 20%, Пекин ответил тарифами на ввоз американской агропродукции.Новый виток эскалации произошел после введения Вашингтоном взаимных пошлин на импорт из других стран, против Китая заработала ставка в 54%. Сейчас она достигла 145%, а пошлина для американских поставщиков в Поднебесную — 125%.
https://ria.ru/20250507/kitay-2015429941.html
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сша, китай, женева (город), скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт, в мире, пекин, экономика, дональд трамп
США, Китай, Женева (город), Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире, Пекин, Экономика, Дональд Трамп
США и КНР договорились о приостановке действия таможенного тарифа

США и КНР договорились приостановить действие 24-процентного таможенного тарифа

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 мая — РИА Новости. Китай и США договорились с 14 мая приостановить действие 24-процентного таможенного тарифа, следует из их совместного заявления, распространенного CCTV.
С 10 по 11 мая стороны провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором от Пекина выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, от Вашингтона — министр финансов Скотт Бессент.
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На них делегации согласовали, что откажутся от 24-процентного тарифа на первоначальный 90-дневный период, сохранив при этом десятипроцентный тариф.
Для реализации этих мер:
  • Штаты отменят дополнительные пошлины на товары, введенные в соответствии с указом №14259 от 8 апреля и указом № 14266 от 9 апреля;
  • КНР откажется от тарифов на товары, принятых указами комитета тарификации и классификации при Государственном совете № 4 и № 5 в 2025-м;
  • Пекин также приостановит или отменит нетарифные контрмеры, примененные против США с 2 апреля.
В заявлении также говорится, что страны создадут механизм для продолжения переговоров по торгово-экономическим отношениям.
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Новый виток эскалации произошел после введения Вашингтоном взаимных пошлин на импорт из других стран, против Китая заработала ставка в 54%. Сейчас она достигла 145%, а пошлина для американских поставщиков в Поднебесную — 125%.
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