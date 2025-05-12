США и КНР договорились о приостановке действия таможенного тарифа
США и КНР договорились приостановить действие 24-процентного таможенного тарифа
© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 мая — РИА Новости. Китай и США договорились с 14 мая приостановить действие 24-процентного таможенного тарифа, следует из их совместного заявления, распространенного CCTV.
С 10 по 11 мая стороны провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором от Пекина выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, от Вашингтона — министр финансов Скотт Бессент.
На них делегации согласовали, что откажутся от 24-процентного тарифа на первоначальный 90-дневный период, сохранив при этом десятипроцентный тариф.
Для реализации этих мер:
- Штаты отменят дополнительные пошлины на товары, введенные в соответствии с указом №14259 от 8 апреля и указом № 14266 от 9 апреля;
- КНР откажется от тарифов на товары, принятых указами комитета тарификации и классификации при Государственном совете № 4 и № 5 в 2025-м;
- Пекин также приостановит или отменит нетарифные контрмеры, примененные против США с 2 апреля.
В заявлении также говорится, что страны создадут механизм для продолжения переговоров по торгово-экономическим отношениям.
Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале глава Белого дома Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте ее повысили до 20%, Пекин ответил тарифами на ввоз американской агропродукции.
Новый виток эскалации произошел после введения Вашингтоном взаимных пошлин на импорт из других стран, против Китая заработала ставка в 54%. Сейчас она достигла 145%, а пошлина для американских поставщиков в Поднебесную — 125%.
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