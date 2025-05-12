https://ria.ru/20250512/kitay-2016434975.html

США и КНР договорились о приостановке действия таможенного тарифа

США и КНР договорились о приостановке действия таможенного тарифа - РИА Новости, 12.05.2025

США и КНР договорились о приостановке действия таможенного тарифа

Китай и США договорились с 14 мая приостановить действие 24-процентного таможенного тарифа, следует из их совместного заявления, распространенного CCTV. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T10:18:00+03:00

2025-05-12T10:18:00+03:00

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сша

китай

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скотт бессент

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в мире

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экономика

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ПЕКИН, 12 мая — РИА Новости. Китай и США договорились с 14 мая приостановить действие 24-процентного таможенного тарифа, следует из их совместного заявления, распространенного CCTV.С 10 по 11 мая стороны провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором от Пекина выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, от Вашингтона — министр финансов Скотт Бессент.На них делегации согласовали, что откажутся от 24-процентного тарифа на первоначальный 90-дневный период, сохранив при этом десятипроцентный тариф.Для реализации этих мер:В заявлении также говорится, что страны создадут механизм для продолжения переговоров по торгово-экономическим отношениям.Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале глава Белого дома Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте ее повысили до 20%, Пекин ответил тарифами на ввоз американской агропродукции.Новый виток эскалации произошел после введения Вашингтоном взаимных пошлин на импорт из других стран, против Китая заработала ставка в 54%. Сейчас она достигла 145%, а пошлина для американских поставщиков в Поднебесную — 125%.

https://ria.ru/20250507/kitay-2015429941.html

https://ria.ru/20250504/rossiya-2014920573.html

https://ria.ru/20250509/tramp-2016048522.html

сша

китай

женева (город)

пекин

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