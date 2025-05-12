https://ria.ru/20250512/kitay-2016434510.html

МИД Китая прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной

МИД Китая прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной - РИА Новости, 12.05.2025

МИД Китая прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной

Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира на Украине, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь,... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T10:17:00+03:00

2025-05-12T10:17:00+03:00

2025-05-12T10:23:00+03:00

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ПЕКИН, 12 мая – РИА Новости. Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира на Украине, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя предложение РФ о возобновлении прямых переговоров с Украиной в Стамбуле."Мы приветствуем все усилия, направленные на достижение мира, и надеемся, что все заинтересованные стороны продолжат вести диалог и переговоры с целью заключения справедливого, прочного, обязательного и приемлемого для всех сторон мирного соглашения, что в конечном итоге приведёт к политическому урегулированию украинского кризиса", - сказал Линь Цзянь.В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.

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китай, украина, россия, в мире, дмитрий песков, владимир путин