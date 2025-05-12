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МИД Китая прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной - РИА Новости, 12.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:17 12.05.2025 (обновлено: 10:23 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/kitay-2016434510.html
МИД Китая прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной
МИД Китая прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной - РИА Новости, 12.05.2025
МИД Китая прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной
Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира на Украине, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь,... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T10:17:00+03:00
2025-05-12T10:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
китай
украина
россия
в мире
дмитрий песков
владимир путин
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ПЕКИН, 12 мая – РИА Новости. Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира на Украине, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя предложение РФ о возобновлении прямых переговоров с Украиной в Стамбуле."Мы приветствуем все усилия, направленные на достижение мира, и надеемся, что все заинтересованные стороны продолжат вести диалог и переговоры с целью заключения справедливого, прочного, обязательного и приемлемого для всех сторон мирного соглашения, что в конечном итоге приведёт к политическому урегулированию украинского кризиса", - сказал Линь Цзянь.В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
https://ria.ru/20250512/putin-2016430975.html
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китай, украина, россия, в мире, дмитрий песков, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Китай, Украина, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Владимир Путин
МИД Китая прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной

МИД КНР: страна приветствует предложение Путина о переговорах с Украиной

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕКИН, 12 мая – РИА Новости. Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира на Украине, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя предложение РФ о возобновлении прямых переговоров с Украиной в Стамбуле.
"Мы приветствуем все усилия, направленные на достижение мира, и надеемся, что все заинтересованные стороны продолжат вести диалог и переговоры с целью заключения справедливого, прочного, обязательного и приемлемого для всех сторон мирного соглашения, что в конечном итоге приведёт к политическому урегулированию украинского кризиса", - сказал Линь Цзянь.
В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Эксперт оценил предложение Путина о переговорах с Украиной
10:01
 
Специальная военная операция на УкраинеКитайУкраинаРоссияВ миреДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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