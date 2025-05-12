Вице-премьер Госсовета Китая рассказал о переговорах с США в Женеве
Вице-премьер Хэ Лифэн: Китай и США создали условия для устранения разногласий
© AP Photo / Mark SchiefelbeinВице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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ПЕКИН, 12 мая – РИА Новости. Переговоры Китая и США по торговым вопросам в Женеве заложили основу для дальнейшего устранения разногласий, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн.
Китай и США с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны США - министр финансов Скотт Бессент.
"Переговоры были откровенными, углубленными и конструктивными, были достигнуты важные договоренности и ощутимый прогресс", - приводит минкоммерции КНР слова Хэ Лифэна.
Вице-премьер отметил, что благодаря совместным усилиям сторон переговоры оказались плодотворными и стали важным шагом на пути к разрешению разногласий посредством равноправного диалога и консультаций.
"(Они - ред.) заложили основу и создали условия для дальнейшего устранения разногласий и углубления сотрудничества", - сказал Хэ Лифэн.
Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президент США Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
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