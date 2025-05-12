https://ria.ru/20250512/kitaj-2016408264.html

Вице-премьер Госсовета Китая рассказал о переговорах с США в Женеве

Вице-премьер Госсовета Китая рассказал о переговорах с США в Женеве - РИА Новости, 12.05.2025

Вице-премьер Госсовета Китая рассказал о переговорах с США в Женеве

Переговоры Китая и США по торговым вопросам в Женеве заложили основу для дальнейшего устранения разногласий, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T04:38:00+03:00

2025-05-12T04:38:00+03:00

2025-05-12T05:23:00+03:00

китай

сша

женева (город)

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введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ПЕКИН, 12 мая – РИА Новости. Переговоры Китая и США по торговым вопросам в Женеве заложили основу для дальнейшего устранения разногласий, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. Китай и США с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны США - министр финансов Скотт Бессент. "Переговоры были откровенными, углубленными и конструктивными, были достигнуты важные договоренности и ощутимый прогресс", - приводит минкоммерции КНР слова Хэ Лифэна. Вице-премьер отметил, что благодаря совместным усилиям сторон переговоры оказались плодотворными и стали важным шагом на пути к разрешению разногласий посредством равноправного диалога и консультаций. "(Они - ред.) заложили основу и создали условия для дальнейшего устранения разногласий и углубления сотрудничества", - сказал Хэ Лифэн. Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президент США Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.

https://ria.ru/20250511/poshliny-2016391309.html

https://ria.ru/20250509/tramp-2016048522.html

китай

сша

женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, сша, женева (город), скотт бессент, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире