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Вице-премьер Госсовета Китая рассказал о переговорах с США в Женеве - РИА Новости, 12.05.2025
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04:38 12.05.2025 (обновлено: 05:23 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/kitaj-2016408264.html
Вице-премьер Госсовета Китая рассказал о переговорах с США в Женеве
Вице-премьер Госсовета Китая рассказал о переговорах с США в Женеве - РИА Новости, 12.05.2025
Вице-премьер Госсовета Китая рассказал о переговорах с США в Женеве
Переговоры Китая и США по торговым вопросам в Женеве заложили основу для дальнейшего устранения разногласий, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T04:38:00+03:00
2025-05-12T05:23:00+03:00
китай
сша
женева (город)
скотт бессент
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ПЕКИН, 12 мая – РИА Новости. Переговоры Китая и США по торговым вопросам в Женеве заложили основу для дальнейшего устранения разногласий, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. Китай и США с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны США - министр финансов Скотт Бессент. "Переговоры были откровенными, углубленными и конструктивными, были достигнуты важные договоренности и ощутимый прогресс", - приводит минкоммерции КНР слова Хэ Лифэна. Вице-премьер отметил, что благодаря совместным усилиям сторон переговоры оказались плодотворными и стали важным шагом на пути к разрешению разногласий посредством равноправного диалога и консультаций. "(Они - ред.) заложили основу и создали условия для дальнейшего устранения разногласий и углубления сотрудничества", - сказал Хэ Лифэн. Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президент США Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
https://ria.ru/20250511/poshliny-2016391309.html
https://ria.ru/20250509/tramp-2016048522.html
китай
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китай, сша, женева (город), скотт бессент, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Женева (город), Скотт Бессент, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Вице-премьер Госсовета Китая рассказал о переговорах с США в Женеве

Вице-премьер Хэ Лифэн: Китай и США создали условия для устранения разногласий

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн
Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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ПЕКИН, 12 мая – РИА Новости. Переговоры Китая и США по торговым вопросам в Женеве заложили основу для дальнейшего устранения разногласий, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн.
Китай и США с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны США - министр финансов Скотт Бессент.
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Китай заявил о прогрессе в переговорах с США по пошлинам
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"Переговоры были откровенными, углубленными и конструктивными, были достигнуты важные договоренности и ощутимый прогресс", - приводит минкоммерции КНР слова Хэ Лифэна.
Вице-премьер отметил, что благодаря совместным усилиям сторон переговоры оказались плодотворными и стали важным шагом на пути к разрешению разногласий посредством равноправного диалога и консультаций.
"(Они - ред.) заложили основу и создали условия для дальнейшего устранения разногласий и углубления сотрудничества", - сказал Хэ Лифэн.
Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президент США Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
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