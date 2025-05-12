https://ria.ru/20250512/kitaj-2016408097.html
Китай и США с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры
Китай и США с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры - РИА Новости, 12.05.2025
Китай и США с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры
Китай и США по итогам переговоров в Женеве договорились о создании механизма консультаций по торгово-экономическим вопросам, сообщило минкоммерции КНР. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T04:31:00+03:00
2025-05-12T04:31:00+03:00
2025-05-12T10:53:00+03:00
экономика
китай
сша
женева (город)
скотт бессент
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ПЕКИН, 12 мая – РИА Новости. Китай и США по итогам переговоров в Женеве договорились о создании механизма консультаций по торгово-экономическим вопросам, сообщило минкоммерции КНР. Китай и США с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны США - министр финансов Скотт Бессент. "Стороны единодушно договорились создать китайско-американский механизм по торгово-экономическим вопросам. Стороны в кратчайшие сроки уточнят соответствующие детали, а 12 мая опубликуют совместное заявление по достигнутым договоренностям", - говорится в сообщении на сайте минкоммерции. Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президента США Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
https://ria.ru/20250509/tramp-2016048522.html
https://ria.ru/20250511/poshliny-2016391309.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, сша, женева (город), скотт бессент, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Китай, США, Женева (город), Скотт Бессент, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Китай и США с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры
Китай и США создадут механизм консультаций по экономическим вопросам