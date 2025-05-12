https://ria.ru/20250512/kitaj-2016408097.html

Китай и США с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры

Китай и США с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры - РИА Новости, 12.05.2025

Китай и США с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры

Китай и США по итогам переговоров в Женеве договорились о создании механизма консультаций по торгово-экономическим вопросам, сообщило минкоммерции КНР. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T04:31:00+03:00

2025-05-12T04:31:00+03:00

2025-05-12T10:53:00+03:00

экономика

китай

сша

женева (город)

скотт бессент

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870794875_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_7a6714c0419e598da0886c573722257a.jpg

ПЕКИН, 12 мая – РИА Новости. Китай и США по итогам переговоров в Женеве договорились о создании механизма консультаций по торгово-экономическим вопросам, сообщило минкоммерции КНР. Китай и США с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны США - министр финансов Скотт Бессент. "Стороны единодушно договорились создать китайско-американский механизм по торгово-экономическим вопросам. Стороны в кратчайшие сроки уточнят соответствующие детали, а 12 мая опубликуют совместное заявление по достигнутым договоренностям", - говорится в сообщении на сайте минкоммерции. Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президента США Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.

https://ria.ru/20250509/tramp-2016048522.html

https://ria.ru/20250511/poshliny-2016391309.html

китай

сша

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, китай, сша, женева (город), скотт бессент, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт