https://ria.ru/20250512/kislova-2016506617.html
Прощание с бывшим режиссером программы "Время" Кисловой пройдет 13 мая
Прощание с бывшим режиссером программы "Время" Кисловой пройдет 13 мая - РИА Новости, 12.05.2025
Прощание с бывшим режиссером программы "Время" Кисловой пройдет 13 мая
Прощание с бывшим режиссером программы "Время" Калерией Кисловой пройдет 13 мая в прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:36:00+03:00
2025-05-12T15:36:00+03:00
2025-05-12T16:49:00+03:00
москва
калерия кислова
общество
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016208989_691:497:2341:1425_1920x0_80_0_0_3a7fb9b4ccf68ab03aa045591f26a8ee.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Прощание с бывшим режиссером программы "Время" Калерией Кисловой пройдет 13 мая в прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее корреспондент Первого канала Кристина Левиева сообщила в своем Telegram-канале, что Кислова умерла на 100-м году жизни. "Прощание с Калерией Кисловой пройдет во вторник, 13 мая, в прощальном зале Троекуровского кладбища", - сказал собеседник агентства. -0-
https://ria.ru/20250510/kislova-2016247034.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016208989_769:478:2329:1648_1920x0_80_0_0_d4e7caf40144f7e6d108fa373b773134.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, калерия кислова, общество, новости культуры
Москва, Калерия Кислова, Общество, Новости культуры
Прощание с бывшим режиссером программы "Время" Кисловой пройдет 13 мая
Прощание с Калерией Кисловой пройдет 13 мая на Троекуровском кладбище в Москве