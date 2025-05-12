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Прощание с бывшим режиссером программы "Время" Кисловой пройдет 13 мая - РИА Новости, 12.05.2025
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15:36 12.05.2025 (обновлено: 16:49 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/kislova-2016506617.html
Прощание с бывшим режиссером программы "Время" Кисловой пройдет 13 мая
Прощание с бывшим режиссером программы "Время" Кисловой пройдет 13 мая - РИА Новости, 12.05.2025
Прощание с бывшим режиссером программы "Время" Кисловой пройдет 13 мая
Прощание с бывшим режиссером программы "Время" Калерией Кисловой пройдет 13 мая в прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:36:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Прощание с бывшим режиссером программы "Время" Калерией Кисловой пройдет 13 мая в прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее корреспондент Первого канала Кристина Левиева сообщила в своем Telegram-канале, что Кислова умерла на 100-м году жизни. "Прощание с Калерией Кисловой пройдет во вторник, 13 мая, в прощальном зале Троекуровского кладбища", - сказал собеседник агентства. -0-
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москва, калерия кислова, общество, новости культуры
Москва, Калерия Кислова, Общество, Новости культуры
Прощание с бывшим режиссером программы "Время" Кисловой пройдет 13 мая

Прощание с Калерией Кисловой пройдет 13 мая на Троекуровском кладбище в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер программы "Время" ЦТ Калерия Кислова
Режиссер программы Время ЦТ Калерия Кислова - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер программы "Время" ЦТ Калерия Кислова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Прощание с бывшим режиссером программы "Время" Калерией Кисловой пройдет 13 мая в прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее корреспондент Первого канала Кристина Левиева сообщила в своем Telegram-канале, что Кислова умерла на 100-м году жизни.
"Прощание с Калерией Кисловой пройдет во вторник, 13 мая, в прощальном зале Троекуровского кладбища", - сказал собеседник агентства. -0-
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