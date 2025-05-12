https://ria.ru/20250512/kislova-2016506617.html

Прощание с бывшим режиссером программы "Время" Кисловой пройдет 13 мая

Прощание с бывшим режиссером программы "Время" Кисловой пройдет 13 мая - РИА Новости, 12.05.2025

Прощание с бывшим режиссером программы "Время" Кисловой пройдет 13 мая

Прощание с бывшим режиссером программы "Время" Калерией Кисловой пройдет 13 мая в прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T15:36:00+03:00

2025-05-12T15:36:00+03:00

2025-05-12T16:49:00+03:00

москва

калерия кислова

общество

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016208989_691:497:2341:1425_1920x0_80_0_0_3a7fb9b4ccf68ab03aa045591f26a8ee.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Прощание с бывшим режиссером программы "Время" Калерией Кисловой пройдет 13 мая в прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее корреспондент Первого канала Кристина Левиева сообщила в своем Telegram-канале, что Кислова умерла на 100-м году жизни. "Прощание с Калерией Кисловой пройдет во вторник, 13 мая, в прощальном зале Троекуровского кладбища", - сказал собеседник агентства. -0-

https://ria.ru/20250510/kislova-2016247034.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, калерия кислова, общество, новости культуры