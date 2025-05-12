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СК попросил продлить арест мужчинам, обвиняемым в убийстве Кириллова - РИА Новости, 12.05.2025
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10:07 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/kirillov-2016432647.html
СК попросил продлить арест мужчинам, обвиняемым в убийстве Кириллова
СК попросил продлить арест мужчинам, обвиняемым в убийстве Кириллова - РИА Новости, 12.05.2025
СК попросил продлить арест мужчинам, обвиняемым в убийстве Кириллова
Следствие просит продлить срок ареста обвиняемым в теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T10:07:00+03:00
2025-05-12T10:07:00+03:00
россия
европа
москва
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
войска рхбз
игорь кириллов
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Следствие просит продлить срок ареста обвиняемым в теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. "В суд поступило ходатайство о продлении трем обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Ходатайство будет рассмотрено 14 мая. Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. По данным СК РФ, Рамазан Падиев и Батухан Точиев арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Курбонова и получали для него деньги от куратора. В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250122/rassledovanie-1994912418.html
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россия, европа, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), войска рхбз, игорь кириллов, общество
Россия, Европа, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Войска РХБЗ, Игорь Кириллов, Общество
СК попросил продлить арест мужчинам, обвиняемым в убийстве Кириллова

СК попросил продлить арест мужчинам, обвиняемым в убийстве генерала Кириллова

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАхмад Курбанов, подозреваемый в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерала Игоря Кириллова
Ахмад Курбанов, подозреваемый в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерала Игоря Кириллова - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ахмад Курбанов, подозреваемый в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерала Игоря Кириллова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Следствие просит продлить срок ареста обвиняемым в теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"В суд поступило ходатайство о продлении трем обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Ходатайство будет рассмотрено 14 мая.
Фигурант по делу о террористическом акте, в результате которого погиб генерал Кириллов, Рамазан Падиев - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Отец фигуранта дела об убийстве Кириллова раскрыл подробности об обвиняемом
22 января, 06:41
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
По данным СК РФ, Рамазан Падиев и Батухан Точиев арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Курбонова и получали для него деньги от куратора.
В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Захарова оценила признание Киева в соучастии в убийстве генерала Москалика
28 апреля, 18:58
 
РоссияЕвропаМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Войска РХБЗИгорь КирилловОбщество
 
 
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