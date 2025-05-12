https://ria.ru/20250512/kirillov-2016432647.html

СК попросил продлить арест мужчинам, обвиняемым в убийстве Кириллова

СК попросил продлить арест мужчинам, обвиняемым в убийстве Кириллова - РИА Новости, 12.05.2025

СК попросил продлить арест мужчинам, обвиняемым в убийстве Кириллова

Следствие просит продлить срок ареста обвиняемым в теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T10:07:00+03:00

2025-05-12T10:07:00+03:00

2025-05-12T10:07:00+03:00

россия

европа

москва

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

войска рхбз

игорь кириллов

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Следствие просит продлить срок ареста обвиняемым в теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. "В суд поступило ходатайство о продлении трем обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Ходатайство будет рассмотрено 14 мая. Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. По данным СК РФ, Рамазан Падиев и Батухан Точиев арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Курбонова и получали для него деньги от куратора. В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250122/rassledovanie-1994912418.html

https://ria.ru/20250428/zakharova-2013914656.html

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россия, европа, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), войска рхбз, игорь кириллов, общество