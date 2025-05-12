https://ria.ru/20250512/kirillov-2016432647.html
СК попросил продлить арест мужчинам, обвиняемым в убийстве Кириллова
СК попросил продлить арест мужчинам, обвиняемым в убийстве Кириллова - РИА Новости, 12.05.2025
СК попросил продлить арест мужчинам, обвиняемым в убийстве Кириллова
Следствие просит продлить срок ареста обвиняемым в теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T10:07:00+03:00
2025-05-12T10:07:00+03:00
2025-05-12T10:07:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Следствие просит продлить срок ареста обвиняемым в теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. "В суд поступило ходатайство о продлении трем обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Ходатайство будет рассмотрено 14 мая. Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. По данным СК РФ, Рамазан Падиев и Батухан Точиев арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Курбонова и получали для него деньги от куратора. В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250122/rassledovanie-1994912418.html
https://ria.ru/20250428/zakharova-2013914656.html
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россия, европа, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), войска рхбз, игорь кириллов, общество
Россия, Европа, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Войска РХБЗ, Игорь Кириллов, Общество
СК попросил продлить арест мужчинам, обвиняемым в убийстве Кириллова
СК попросил продлить арест мужчинам, обвиняемым в убийстве генерала Кириллова