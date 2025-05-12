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В Киргизии произошли два землетрясения - РИА Новости, 12.05.2025
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12:21 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/kirgiziya-2016458067.html
В Киргизии произошли два землетрясения
В Киргизии произошли два землетрясения - РИА Новости, 12.05.2025
В Киргизии произошли два землетрясения
Два землетрясения магнитудами 4,4 и 5,5 произошли на западе Киргизии в понедельник, такие данные приводит институт сейсмологии республики. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T12:21:00+03:00
2025-05-12T12:21:00+03:00
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БИШКЕК, 12 мая – РИА Новости. Два землетрясения магнитудами 4,4 и 5,5 произошли на западе Киргизии в понедельник, такие данные приводит институт сейсмологии республики. По данным института, первые подземные толчки магнитудой 4,4 были зафиксированы в 7.33 (4.33 мск). Очаг колебаний земной коры располагался на территории Киргизии, в девяти километрах к северо-западу от села Джаны-Талап и 86 километрах от областного центра города Нарын. "В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Джаны-Талап, Ак-Кыя, Кок-Джар - 3,5 балла, в селах Кыдыралы, Сары-Иймек, Байченчек - 3 балла", - сообщили в институте. Второе, более мощное, землетрясение магнитудой 5,5, по данным сейсмологов, произошло в том же районе в 12.38 (9.38 мск). "В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селах Джаны-Талап, Ак-Кыя, Кок-Джар – 5 баллов, селах Байгончок, Угут, Ак-Талаа, Кара-Ой, Жылан-Арык, Кадыралы, Ак-Кудук – 4 балла … городе Нарын - 2,5 балла", - уточнили в институте. В МЧС республики сообщили, что информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.
https://ria.ru/20250512/tonga-2016405210.html
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в мире, киргизия
В мире, Киргизия
В Киргизии произошли два землетрясения

Два землетрясения магнитудами 4,4 и 5,5 произошли на западе Киргизии

© Sputnik / Акбар АкжигитовВид на Бишкек
Вид на Бишкек - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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БИШКЕК, 12 мая – РИА Новости. Два землетрясения магнитудами 4,4 и 5,5 произошли на западе Киргизии в понедельник, такие данные приводит институт сейсмологии республики.
По данным института, первые подземные толчки магнитудой 4,4 были зафиксированы в 7.33 (4.33 мск). Очаг колебаний земной коры располагался на территории Киргизии, в девяти километрах к северо-западу от села Джаны-Талап и 86 километрах от областного центра города Нарын.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
У берегов Тонга произошло землетрясение
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"В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Джаны-Талап, Ак-Кыя, Кок-Джар - 3,5 балла, в селах Кыдыралы, Сары-Иймек, Байченчек - 3 балла", - сообщили в институте.
Второе, более мощное, землетрясение магнитудой 5,5, по данным сейсмологов, произошло в том же районе в 12.38 (9.38 мск).
"В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селах Джаны-Талап, Ак-Кыя, Кок-Джар – 5 баллов, селах Байгончок, Угут, Ак-Талаа, Кара-Ой, Жылан-Арык, Кадыралы, Ак-Кудук – 4 балла … городе Нарын - 2,5 балла", - уточнили в институте.
В МЧС республики сообщили, что информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.
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