https://ria.ru/20250512/khinshteyn-2016462559.html

Хинштейн рассказал, по каким статьям привлекались курские чиновники

Хинштейн рассказал, по каким статьям привлекались курские чиновники - РИА Новости, 12.05.2025

Хинштейн рассказал, по каким статьям привлекались курские чиновники

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн озвучил перечень уголовных составов, по которым привлекались работающие в системе власти региона сотрудники, РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T12:49:00+03:00

2025-05-12T12:49:00+03:00

2025-05-12T12:49:00+03:00

курская область

александр хинштейн

общество

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КУРСК, 12 мая – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн озвучил перечень уголовных составов, по которым привлекались работающие в системе власти региона сотрудники, среди них мошенничество, хищение, коррупция, а также грабеж. Ранее Хинштейн давал поручение сотрудникам администрации региона подготовить перечень должностных лиц, в отношении которых ранее уголовное преследование было прекращено по не реабилитирующим основаниям, где факт преступления был установлен, но ответственности за нее человек не понес, либо которые к уголовной ответственности привлекались, но в настоящий момент судимость с них снята. "Это всё, скажем так, уже правовые формулировки, а с точки зрения моего понимания, и как гражданина, и как юриста, человек, который один раз попался на преступлении, и это преступление является предумышленным, оно связано либо с какими-то откровенными общеуголовными деяниями, либо с коррупционными экономическими составами… Я не буду перечислять тех людей, кто в этом списке в итоге представлен. Тут большой перечень разных уголовных составов: мошенничества и хищения, и получения взяток. И совсем есть своеобразные составы, вплоть до лиц, ранее судимых за грабеж", - сообщил Хинштейн в ходе еженедельного заседания регионального правительства. Он уточнил, что формально данные сотрудники не были судимы, а ограничений на прием их на работу не было. "И здесь вопрос не с формальной точки зрения, здесь вопрос с точки зрения фактической. Нам необходимо в регионе наводить порядок. Нам необходимо, чтобы власть была прозрачна и чиста. И для этого в ней должны работать те люди, кто как минимум не может вызвать подозрения. Потому что если человек был, например, несколько раз судим за кражу, то как он после этого может работать в системе власти, пусть и местного самоуправления", - добавил врио губернатора.

https://ria.ru/20250512/kursk-2016457757.html

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курская область, александр хинштейн, общество