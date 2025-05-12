https://ria.ru/20250512/kherson-2016452415.html

В Херсонской области при атаках ВСУ погибли четыре человека за сутки

В Херсонской области при атаках ВСУ погибли четыре человека за сутки - РИА Новости, 12.05.2025

В Херсонской области при атаках ВСУ погибли четыре человека за сутки

Четыре человека погибли и двое пострадали из-за атак ВСУ по Херсонской области за минувшие сутки, сообщил глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T11:47:00+03:00

2025-05-12T11:47:00+03:00

2025-05-12T11:48:00+03:00

херсонская область

скадовск

новая каховка

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли и двое пострадали из-за атак ВСУ по Херсонской области за минувшие сутки, сообщил глава региона Владимир Сальдо. "За минувшие сутки в результате киевской агрессии погибли четыре мирных жителя, двое пострадали. Удар вражеских дронов по селу Челбурда Алешкинского округа привел к гибели четырёх человек, один получил ранения. Пострадавшего доставили в больницу Скадовска. В Голой Пристани пострадал местный житель. Раненый госпитализирован в Скадовскую ЦРБ", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Он отметил, что в Новой Каховке повреждения получили два многоквартирных и один частный дом. Сальдо добавил, что ВСУ также обстреляли: Алешки, Каховку, Каиры, Казачьи Лагеря, Каменку, Корсунку, Князе-Григорьевку, Малокаховку, Новую Збурьевку, Новую Маячку, Новофедоровку, Рыбальче.

https://ria.ru/20250511/vsu-2016389156.html

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херсонская область

скадовск

новая каховка

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херсонская область , скадовск, новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины, россия