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Хакер из Томска получил шесть лет колонии по делу о госизмене
Хакер из Томска получил шесть лет колонии по делу о госизмене - РИА Новости, 12.05.2025
Хакер из Томска получил шесть лет колонии по делу о госизмене
Томский областной суд приговорил к шести годам и трем месяцам колонии 20-летнего местного жителя за хакерские атаки против ресурсов органов власти, сообщает... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:34:00+03:00
2025-05-12T15:34:00+03:00
2025-05-12T15:34:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 12 мая - РИА Новости. Томский областной суд приговорил к шести годам и трем месяцам колонии 20-летнего местного жителя за хакерские атаки против ресурсов органов власти, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Томской области. "По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде шести лет трех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. В пресс-службе пояснили, что житель Томска, которому едва исполнилось 20 лет, признан виновным в государственной измене и использовании вредоносных компьютерных программ для хакерских атак. "Судом установлено, что виновный, используя программы для нейтрализации средств защиты компьютерной информации, осуществлял хакерские атаки на информационные ресурсы учреждений Томска. Его действия были направлены против безопасности РФ и осуществлялись за материальное вознаграждение от иностранной организации", - сообщили в ведомстве. Дело рассматривалось в закрытом режиме в связи с его категорией. В ходе судебного разбирательства молодой человек полностью признал свою вину в совершении преступлений, предусмотренных статьями 275 и частью 3 статьи 273 (два эпизода) УК РФ. Приговор пока не вступил в силу.
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происшествия, томск, россия, томская область, томский областной суд
Происшествия, Томск, Россия, Томская область, Томский областной суд
Хакер из Томска получил шесть лет колонии по делу о госизмене
Суд приговорил томича к 6 годам колонии за хакерские атаки против органов власти