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Юрист предупредила о последствиях слишком высокого кешбэка - РИА Новости, 12.05.2025
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02:15 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/keshbek-2016400666.html
Юрист предупредила о последствиях слишком высокого кешбэка
Юрист предупредила о последствиях слишком высокого кешбэка - РИА Новости, 12.05.2025
Юрист предупредила о последствиях слишком высокого кешбэка
Многие граждане пытаются заработать на предоставляемом банками кешбэке, но вместо этого попадают в сети аферистов. Как этого избежать, рассказала агентству... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T02:15:00+03:00
2025-05-12T02:15:00+03:00
общество
pg partners
россия
мошенничество
банки
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Многие граждане пытаются заработать на предоставляемом банками кешбэке, но вместо этого попадают в сети аферистов. Как этого избежать, рассказала агентству “Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.Она привела в пример схему, когда Telegram-каналы обещают кешбэк 50-90 процентов за участие в акциях известных брендов. Для этого предлагают подписаться на канал, пройти по ссылке, указать телефон и ввести код из СМС. Но этого делать нельзя, поскольку так мошенники получают доступ к чужим Госуслугам, банковским сервисам и другой личной информации.Поэтому все должны запомнить, что кешбэк — это не магический инструмент для зарабатывания денег.“Это небольшая компенсация затраченной вами суммы. Чтобы получить кешбэк, надо потратить свои деньги, чем больше размер выгоды, тем большую сумму вы должны потратить”, — заключила Гусятникова.
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общество, pg partners, россия, мошенничество, банки
Общество, PG Partners, Россия, Мошенничество, Банки
Юрист предупредила о последствиях слишком высокого кешбэка

Юрист Гусятникова: мошенники обманывают россиян с помощью кэшбека

© Depositphotos.com / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Depositphotos.com / leungchopan
Покупка в интернете с помощью банковской карты. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Многие граждане пытаются заработать на предоставляемом банками кешбэке, но вместо этого попадают в сети аферистов. Как этого избежать, рассказала агентству “Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.
Она привела в пример схему, когда Telegram-каналы обещают кешбэк 50-90 процентов за участие в акциях известных брендов. Для этого предлагают подписаться на канал, пройти по ссылке, указать телефон и ввести код из СМС. Но этого делать нельзя, поскольку так мошенники получают доступ к чужим Госуслугам, банковским сервисам и другой личной информации.
Поэтому все должны запомнить, что кешбэк — это не магический инструмент для зарабатывания денег.
“Это небольшая компенсация затраченной вами суммы. Чтобы получить кешбэк, надо потратить свои деньги, чем больше размер выгоды, тем большую сумму вы должны потратить”, — заключила Гусятникова.
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Банкам нужно решать проблему с накруткой кешбэка, считают эксперты
1 апреля, 17:23
 
ОбществоPG PartnersРоссияМошенничествоБанки
 
 
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