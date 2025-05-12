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Юрист предупредила о последствиях слишком высокого кешбэка
Юрист предупредила о последствиях слишком высокого кешбэка - РИА Новости, 12.05.2025
Юрист предупредила о последствиях слишком высокого кешбэка
Многие граждане пытаются заработать на предоставляемом банками кешбэке, но вместо этого попадают в сети аферистов. Как этого избежать, рассказала агентству... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T02:15:00+03:00
2025-05-12T02:15:00+03:00
2025-05-12T02:15:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Многие граждане пытаются заработать на предоставляемом банками кешбэке, но вместо этого попадают в сети аферистов. Как этого избежать, рассказала агентству “Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.Она привела в пример схему, когда Telegram-каналы обещают кешбэк 50-90 процентов за участие в акциях известных брендов. Для этого предлагают подписаться на канал, пройти по ссылке, указать телефон и ввести код из СМС. Но этого делать нельзя, поскольку так мошенники получают доступ к чужим Госуслугам, банковским сервисам и другой личной информации.Поэтому все должны запомнить, что кешбэк — это не магический инструмент для зарабатывания денег.“Это небольшая компенсация затраченной вами суммы. Чтобы получить кешбэк, надо потратить свои деньги, чем больше размер выгоды, тем большую сумму вы должны потратить”, — заключила Гусятникова.
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общество, pg partners, россия, мошенничество, банки
Общество, PG Partners, Россия, Мошенничество, Банки
Юрист предупредила о последствиях слишком высокого кешбэка
Юрист Гусятникова: мошенники обманывают россиян с помощью кэшбека