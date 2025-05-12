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Представители 103 стран заявились для участия в KazanForum 2025 - РИА Новости, 12.05.2025
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Республика Татарстан
 
15:22 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/kazanforum-2016502002.html
Представители 103 стран заявились для участия в KazanForum 2025
Представители 103 стран заявились для участия в KazanForum 2025 - РИА Новости, 12.05.2025
Представители 103 стран заявились для участия в KazanForum 2025
Представители 103 стран зарегистрировались для участия в международном экономическом форуме "Россия - исламский мир: KazanForum 2025", география форума... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:22:00+03:00
2025-05-12T15:22:00+03:00
республика татарстан
талия минуллина
россия
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Представители 103 стран зарегистрировались для участия в международном экономическом форуме "Россия - исламский мир: KazanForum 2025", география форума значительно расширилась, сообщила руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. "Гости продолжают регистрироваться, мы сегодня уже видим 103 страны. Относительно прошлого года это увеличение серьезное, потому что в прошлом году мы даже до 90 стран не дошли. И больше 10 тысяч гостей, которые уже зарегистрировались, прошли проверку безопасности и будут работать на площадке", - сказала Минуллина на брифинге в правительстве Татарстана. По ее словам, в этом году отмечается рост участников из стран Африки. Причиной этого Минуллина назвала, прежде всего, проведение в прошлом году в Казани саммита БРИКС, а также большую работу по популяризации форума. Самые большие делегации - более 100 человек - приедут из Малайзии, Турции, Афганистана, Туркмении, Нигерии, ОАЭ, Сенегала, Ирана. Российская Федерация на форуме будет представлена, по информации Минуллиной, тремя вице-премьерами: Алексеем Оверчуком, Виталием Савельевым, Маратом Хуснуллиным, федеральными министрами культуры, строительства, экономического развития. По ее словам, в этом году на форум планируют приехать очень много министров иностранных государств - несколько десятков, в том числе из Малайзии, Ирака, Катара, Казахстана, Таджикистана, Чада, Индонезии, Пакистана, Нигерии, Сенегала, Сомали, Гвинеи-Бисау и других стран. Минуллина уточнила, что в рамках форума организовано порядка 200 мероприятий, на территории основной площадки - "Казань Экспо" - состоится 141 деловая конференция. Мероприятия охватывают 20 основных направлений работы. Основная тема форума в этом году - цифровизация, новая реальность, этой теме будет посвящено центральное пленарное заседание. ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" пройдет с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
https://ria.ru/20250502/tatarstan-2014695076.html
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талия минуллина, россия, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Талия Минуллина, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
Представители 103 стран заявились для участия в KazanForum 2025

Минуллина: представители 103 стран заявились для участия в KazanForum 2025

© Фото : агентство инвестиционного развития ТатарстанаРуководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина
Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : агентство инвестиционного развития Татарстана
Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Представители 103 стран зарегистрировались для участия в международном экономическом форуме "Россия - исламский мир: KazanForum 2025", география форума значительно расширилась, сообщила руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
"Гости продолжают регистрироваться, мы сегодня уже видим 103 страны. Относительно прошлого года это увеличение серьезное, потому что в прошлом году мы даже до 90 стран не дошли. И больше 10 тысяч гостей, которые уже зарегистрировались, прошли проверку безопасности и будут работать на площадке", - сказала Минуллина на брифинге в правительстве Татарстана.
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По ее словам, в этом году отмечается рост участников из стран Африки. Причиной этого Минуллина назвала, прежде всего, проведение в прошлом году в Казани саммита БРИКС, а также большую работу по популяризации форума.
Самые большие делегации - более 100 человек - приедут из Малайзии, Турции, Афганистана, Туркмении, Нигерии, ОАЭ, Сенегала, Ирана.
Российская Федерация на форуме будет представлена, по информации Минуллиной, тремя вице-премьерами: Алексеем Оверчуком, Виталием Савельевым, Маратом Хуснуллиным, федеральными министрами культуры, строительства, экономического развития. По ее словам, в этом году на форум планируют приехать очень много министров иностранных государств - несколько десятков, в том числе из Малайзии, Ирака, Катара, Казахстана, Таджикистана, Чада, Индонезии, Пакистана, Нигерии, Сенегала, Сомали, Гвинеи-Бисау и других стран.
Минуллина уточнила, что в рамках форума организовано порядка 200 мероприятий, на территории основной площадки - "Казань Экспо" - состоится 141 деловая конференция. Мероприятия охватывают 20 основных направлений работы.
Основная тема форума в этом году - цифровизация, новая реальность, этой теме будет посвящено центральное пленарное заседание.
ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" пройдет с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
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Республика ТатарстанТалия МинуллинаРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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