https://ria.ru/20250512/katar-2016415071.html

В Катаре рассказали о ситуации с подарком Трампу самолета

В Катаре рассказали о ситуации с подарком Трампу самолета - РИА Новости, 12.05.2025

В Катаре рассказали о ситуации с подарком Трампу самолета

Власти Катара рассматривают возможность передачи президенту США Дональду Трампу самолета Boeing 747-8 в качестве подарка, однако соответствующее решение пока не РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T07:04:00+03:00

2025-05-12T07:04:00+03:00

2025-05-12T10:52:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Власти Катара рассматривают возможность передачи президенту США Дональду Трампу самолета Boeing 747-8 в качестве подарка, однако соответствующее решение пока не было принято, заявил пресс-атташе Катара в США Али Аль-Ансари в интервью газете Politico. Портал Axios ранее сообщил, что член палаты представителей США от демократов Ричи Торрес требует инициировать расследование на фоне сообщений о том, что Трамп планирует принять в подарок от королевской семьи Катара самолет стоимостью около 400 миллионов долларов. "В настоящее время министерством обороны Катара и министерством обороны США рассматривается возможность передачи самолета для временного пользования в качестве президентского борта, однако вопрос находится на рассмотрении соответствующих юридических ведомств, и решение принято не было", - заявил пресс-атташе Катара. Ранее телеканал ABC сообщил, что администрация Трампа готовится принять в подарок от королевской семьи Катара самолет Boeing 747-8. Источники телеканала отметили, что самолет будет исполнять роль нового президентского борта до окончания срока правления Трампа, после чего он будет передан в собственность президентской библиотеки Трампа. Такая передача собственности, согласно проведенному для Пентагона анализу офиса советника Белого дома и минюста США, по закону не будет считаться взяткой. Эксперты по вопросам авиапромышленности заявили телеканалу, что стоимость самолета может составлять около 400 миллионов долларов, однако в него будет необходимо установить дополнительное оборудование для обеспечения безопасности связи, что также поднимет сумму.

https://ria.ru/20250512/tramp-2016410364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, катар, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, politico