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В Катаре рассказали о ситуации с подарком Трампу самолета - РИА Новости, 12.05.2025
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07:04 12.05.2025 (обновлено: 10:52 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/katar-2016415071.html
В Катаре рассказали о ситуации с подарком Трампу самолета
В Катаре рассказали о ситуации с подарком Трампу самолета - РИА Новости, 12.05.2025
В Катаре рассказали о ситуации с подарком Трампу самолета
Власти Катара рассматривают возможность передачи президенту США Дональду Трампу самолета Boeing 747-8 в качестве подарка, однако соответствующее решение пока не РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T07:04:00+03:00
2025-05-12T10:52:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Власти Катара рассматривают возможность передачи президенту США Дональду Трампу самолета Boeing 747-8 в качестве подарка, однако соответствующее решение пока не было принято, заявил пресс-атташе Катара в США Али Аль-Ансари в интервью газете Politico. Портал Axios ранее сообщил, что член палаты представителей США от демократов Ричи Торрес требует инициировать расследование на фоне сообщений о том, что Трамп планирует принять в подарок от королевской семьи Катара самолет стоимостью около 400 миллионов долларов. "В настоящее время министерством обороны Катара и министерством обороны США рассматривается возможность передачи самолета для временного пользования в качестве президентского борта, однако вопрос находится на рассмотрении соответствующих юридических ведомств, и решение принято не было", - заявил пресс-атташе Катара. Ранее телеканал ABC сообщил, что администрация Трампа готовится принять в подарок от королевской семьи Катара самолет Boeing 747-8. Источники телеканала отметили, что самолет будет исполнять роль нового президентского борта до окончания срока правления Трампа, после чего он будет передан в собственность президентской библиотеки Трампа. Такая передача собственности, согласно проведенному для Пентагона анализу офиса советника Белого дома и минюста США, по закону не будет считаться взяткой. Эксперты по вопросам авиапромышленности заявили телеканалу, что стоимость самолета может составлять около 400 миллионов долларов, однако в него будет необходимо установить дополнительное оборудование для обеспечения безопасности связи, что также поднимет сумму.
https://ria.ru/20250512/tramp-2016410364.html
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в мире, катар, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, politico
В мире, Катар, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Politico
В Катаре рассказали о ситуации с подарком Трампу самолета

Катар рассматривает возможность передачи Трампу Boeing 747-8 в качестве подарка

© Getty Images / NurPhoto/JoanVallsBoeing 747-8 компании Qatar Amiri Flight
Boeing 747-8 компании Qatar Amiri Flight - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Getty Images / NurPhoto/JoanValls
Boeing 747-8 компании Qatar Amiri Flight. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Власти Катара рассматривают возможность передачи президенту США Дональду Трампу самолета Boeing 747-8 в качестве подарка, однако соответствующее решение пока не было принято, заявил пресс-атташе Катара в США Али Аль-Ансари в интервью газете Politico.
Портал Axios ранее сообщил, что член палаты представителей США от демократов Ричи Торрес требует инициировать расследование на фоне сообщений о том, что Трамп планирует принять в подарок от королевской семьи Катара самолет стоимостью около 400 миллионов долларов.
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"В настоящее время министерством обороны Катара и министерством обороны США рассматривается возможность передачи самолета для временного пользования в качестве президентского борта, однако вопрос находится на рассмотрении соответствующих юридических ведомств, и решение принято не было", - заявил пресс-атташе Катара.
Ранее телеканал ABC сообщил, что администрация Трампа готовится принять в подарок от королевской семьи Катара самолет Boeing 747-8. Источники телеканала отметили, что самолет будет исполнять роль нового президентского борта до окончания срока правления Трампа, после чего он будет передан в собственность президентской библиотеки Трампа. Такая передача собственности, согласно проведенному для Пентагона анализу офиса советника Белого дома и минюста США, по закону не будет считаться взяткой.
Эксперты по вопросам авиапромышленности заявили телеканалу, что стоимость самолета может составлять около 400 миллионов долларов, однако в него будет необходимо установить дополнительное оборудование для обеспечения безопасности связи, что также поднимет сумму.
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В миреКатарСШАДональд ТрампМинистерство обороны СШАPolitico
 
 
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