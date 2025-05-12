"Не может быть". Каллас высказалась о предложении Путина по Украине
Каллас выдвинула ультиматум России из-за предложения Путина по переговорам
© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в ответ на предложение президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной выступила с ультиматумом Москве. Ее слова приводит France 24.
"Если не будет прекращения огня, то не может быть и переговоров под огнем", — заявила она.
"Если не будет прекращения огня, то не может быть и переговоров под огнем", — заявила она.
На прошлой неделе российский лидер предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать главу России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия. При этом в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.
Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать главу России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия. При этом в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.