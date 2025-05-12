https://ria.ru/20250512/kallas-2016483567.html

"Не может быть". Каллас высказалась о предложении Путина по Украине

"Не может быть". Каллас высказалась о предложении Путина по Украине - РИА Новости, 12.05.2025

"Не может быть". Каллас высказалась о предложении Путина по Украине

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в ответ на предложение президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной выступила с ультиматумом Москве. Ее... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T14:08:00+03:00

2025-05-12T14:08:00+03:00

2025-05-12T21:36:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в ответ на предложение президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной выступила с ультиматумом Москве. Ее слова приводит France 24."Если не будет прекращения огня, то не может быть и переговоров под огнем", — заявила она. На прошлой неделе российский лидер предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать главу России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия. При этом в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.

https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016422451.html

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в мире, украина, кайя каллас, владимир путин, россия