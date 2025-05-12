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"Не может быть". Каллас высказалась о предложении Путина по Украине - РИА Новости, 12.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 12.05.2025 (обновлено: 21:36 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/kallas-2016483567.html
"Не может быть". Каллас высказалась о предложении Путина по Украине
"Не может быть". Каллас высказалась о предложении Путина по Украине - РИА Новости, 12.05.2025
"Не может быть". Каллас высказалась о предложении Путина по Украине
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в ответ на предложение президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной выступила с ультиматумом Москве. Ее... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:08:00+03:00
2025-05-12T21:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кайя каллас
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в ответ на предложение президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной выступила с ультиматумом Москве. Ее слова приводит France 24."Если не будет прекращения огня, то не может быть и переговоров под огнем", — заявила она. На прошлой неделе российский лидер предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать главу России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия. При этом в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.
https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016422451.html
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в мире, украина, кайя каллас, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кайя Каллас, Владимир Путин, Россия
"Не может быть". Каллас высказалась о предложении Путина по Украине

Каллас выдвинула ультиматум России из-за предложения Путина по переговорам

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в ответ на предложение президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной выступила с ультиматумом Москве. Ее слова приводит France 24.

"Если не будет прекращения огня, то не может быть и переговоров под огнем", — заявила она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
В Раде набросились на Зеленского после его слов о Путине
Вчера, 09:02
На прошлой неделе российский лидер предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать главу России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия. При этом в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Новое заявление Зеленского о Путине вызвало недоумение на Западе
Вчера, 08:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКайя КалласВладимир ПутинРоссия
 
 
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