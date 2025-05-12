https://ria.ru/20250512/izrail-2016528508.html

Нетаньяху после встречи с Уиткоффом отправит делегацию в Катар

Нетаньяху после встречи с Уиткоффом отправит делегацию в Катар - РИА Новости, 12.05.2025

Нетаньяху после встречи с Уиткоффом отправит делегацию в Катар

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи в Тель-Авиве с американским посланником Стивом Уиткоффом распорядился направить 13 мая делегацию в Катар для... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T16:38:00+03:00

2025-05-12T16:38:00+03:00

2025-05-12T16:59:00+03:00

катар

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи в Тель-Авиве с американским посланником Стивом Уиткоффом распорядился направить 13 мая делегацию в Катар для продолжения переговоров по урегулированию в секторе Газа и освобождению заложников, сообщила канцелярия израильского премьера."В ходе встречи с посланником Уиткоффом и послом (США в Израиле Майком - ред.) Хакаби обсуждалась последняя попытка реализовать представленный Уиткоффом план по освобождению заложников до начала расширения боевых действий. В связи с этим премьер-министр распорядился направить завтра в Доху делегацию переговорщиков", - говорится в сообщении.В офисе премьера подчеркнули, что переговоры будут вестись без прекращения огня со стороны Израиля.Ранее в понедельник советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил РИА Новости, что Израиль рассматривает возможность возобновления переговоров по урегулированию в секторе Газа и отправки переговорной делегации в одну из столиц стран посредников.Заявление было сделано на фоне планируемого освобождения из плена в Газе израильского солдата с гражданством США Идана Александра. О готовности освободить заложника движение ХАМАС объявило в воскресенье в знак доброй воли по отношению к США.В апреле переговоры по сектору Газа через посредников в лице Катара и Египта зашли в очередной тупик, так как конфликтующие стороны не смогли согласовать новое соглашение на базе предложений американского спецпосланника Стива Уиткоффа. Схема Уиткоффа, которая заключается в продлении прекращения огня в обмен на освобождение некоторого числа живых заложников, была принята Израилем и отвергнута движением ХАМАС, которое заинтересовано в гарантиях со стороны Израиля о полном прекращении войны и выводе войск из палестинского анклава.Ранее в мае власти Израиля на фоне тупика в переговорах анонсировали значительное расширение военной операции в секторе Газа с целью усиления давления на ХАМАС. Операция получила название "Колесницы Гидеона" и предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на на юг и усиление ударов по целям боевиков.В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.

https://ria.ru/20250512/uitkoff--2016441251.html

https://ria.ru/20250511/protest-2016375646.html

https://ria.ru/20250512/konflikt-1915630213.html

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катар, в мире, израиль, стив уиткофф, сша, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал)