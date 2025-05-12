Израиль рассматривает возможность возобновления переговоров по Газе
Гендельман: Израиль рассматривает возможность возобновления переговоров по Газе
© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля . Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Израиль рассматривает возможность возобновления переговоров по урегулированию в секторе Газа и отправки переговорной делегации в одну из столиц стран посредников, рассказал РИА Новости советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман.
"Рассматривается отправка делегации израильских переговорщиков в одну из столиц стран, участвующих в переговорном процессе", - заявил Гендельман.
Заявление было сделано на фоне планируемого освобождения из плена в Газе израильского солдата с гражданством США Идана Александра. О готовности освободить заложника движение ХАМАС объявило в воскресенье в знак доброй воли по отношению к США.
В апреле переговоры по сектору Газа через посредников в лице Катара и Египта зашли в очередной тупик, так как конфликтующие стороны не смогли согласовать новое соглашение на базе предложений американского спецпосланника Стива Уиткоффа. Схема Уиткоффа, которая заключается в продлении прекращения огня в обмен на освобождение некоторого числа живых заложников, была принята Израилем и отвергнута движением ХАМАС, которое заинтересовано в гарантиях со стороны Израиля о полном прекращении войны и выводе войск из палестинского анклава.
Ранее в мае власти Израиля на фоне тупика в переговорах анонсировали значительное расширение военной операции в секторе Газа с целью усиления давления на ХАМАС. Операция получила название "Колесницы Гидеона" и предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на на юг и усиление ударов по целям боевиков.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.