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Израиль рассматривает возможность возобновления переговоров по Газе - РИА Новости, 12.05.2025
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14:49 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/izrail-2016492376.html
Израиль рассматривает возможность возобновления переговоров по Газе
Израиль рассматривает возможность возобновления переговоров по Газе - РИА Новости, 12.05.2025
Израиль рассматривает возможность возобновления переговоров по Газе
Израиль рассматривает возможность возобновления переговоров по урегулированию в секторе Газа и отправки переговорной делегации в одну из столиц стран... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:49:00+03:00
2025-05-12T14:49:00+03:00
в мире
израиль
сша
катар
стив уиткофф
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Израиль рассматривает возможность возобновления переговоров по урегулированию в секторе Газа и отправки переговорной делегации в одну из столиц стран посредников, рассказал РИА Новости советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман. "Рассматривается отправка делегации израильских переговорщиков в одну из столиц стран, участвующих в переговорном процессе", - заявил Гендельман. При этом чиновник отметил, что Израиль продолжает военную операцию в Газе до достижения всех ее целей: возврата всех заложников и уничтожения власти палестинского движения ХАМАС. Заявление было сделано на фоне планируемого освобождения из плена в Газе израильского солдата с гражданством США Идана Александра. О готовности освободить заложника движение ХАМАС объявило в воскресенье в знак доброй воли по отношению к США. В апреле переговоры по сектору Газа через посредников в лице Катара и Египта зашли в очередной тупик, так как конфликтующие стороны не смогли согласовать новое соглашение на базе предложений американского спецпосланника Стива Уиткоффа. Схема Уиткоффа, которая заключается в продлении прекращения огня в обмен на освобождение некоторого числа живых заложников, была принята Израилем и отвергнута движением ХАМАС, которое заинтересовано в гарантиях со стороны Израиля о полном прекращении войны и выводе войск из палестинского анклава. Ранее в мае власти Израиля на фоне тупика в переговорах анонсировали значительное расширение военной операции в секторе Газа с целью усиления давления на ХАМАС. Операция получила название "Колесницы Гидеона" и предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на на юг и усиление ударов по целям боевиков. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.
https://ria.ru/20250512/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250511/tramp-2016355231.html
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в мире, израиль, сша, катар, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Катар, Стив Уиткофф, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль рассматривает возможность возобновления переговоров по Газе

Гендельман: Израиль рассматривает возможность возобновления переговоров по Газе

© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля . Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Израиль рассматривает возможность возобновления переговоров по урегулированию в секторе Газа и отправки переговорной делегации в одну из столиц стран посредников, рассказал РИА Новости советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман.
"Рассматривается отправка делегации израильских переговорщиков в одну из столиц стран, участвующих в переговорном процессе", - заявил Гендельман.
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При этом чиновник отметил, что Израиль продолжает военную операцию в Газе до достижения всех ее целей: возврата всех заложников и уничтожения власти палестинского движения ХАМАС.
Заявление было сделано на фоне планируемого освобождения из плена в Газе израильского солдата с гражданством США Идана Александра. О готовности освободить заложника движение ХАМАС объявило в воскресенье в знак доброй воли по отношению к США.
В апреле переговоры по сектору Газа через посредников в лице Катара и Египта зашли в очередной тупик, так как конфликтующие стороны не смогли согласовать новое соглашение на базе предложений американского спецпосланника Стива Уиткоффа. Схема Уиткоффа, которая заключается в продлении прекращения огня в обмен на освобождение некоторого числа живых заложников, была принята Израилем и отвергнута движением ХАМАС, которое заинтересовано в гарантиях со стороны Израиля о полном прекращении войны и выводе войск из палестинского анклава.
Ранее в мае власти Израиля на фоне тупика в переговорах анонсировали значительное расширение военной операции в секторе Газа с целью усиления давления на ХАМАС. Операция получила название "Колесницы Гидеона" и предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на на юг и усиление ударов по целям боевиков.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.
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