https://ria.ru/20250512/izrail-2016492376.html

Израиль рассматривает возможность возобновления переговоров по Газе

Израиль рассматривает возможность возобновления переговоров по Газе - РИА Новости, 12.05.2025

Израиль рассматривает возможность возобновления переговоров по Газе

Израиль рассматривает возможность возобновления переговоров по урегулированию в секторе Газа и отправки переговорной делегации в одну из столиц стран... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T14:49:00+03:00

2025-05-12T14:49:00+03:00

2025-05-12T14:49:00+03:00

в мире

израиль

сша

катар

стив уиткофф

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Израиль рассматривает возможность возобновления переговоров по урегулированию в секторе Газа и отправки переговорной делегации в одну из столиц стран посредников, рассказал РИА Новости советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман. "Рассматривается отправка делегации израильских переговорщиков в одну из столиц стран, участвующих в переговорном процессе", - заявил Гендельман. При этом чиновник отметил, что Израиль продолжает военную операцию в Газе до достижения всех ее целей: возврата всех заложников и уничтожения власти палестинского движения ХАМАС. Заявление было сделано на фоне планируемого освобождения из плена в Газе израильского солдата с гражданством США Идана Александра. О готовности освободить заложника движение ХАМАС объявило в воскресенье в знак доброй воли по отношению к США. В апреле переговоры по сектору Газа через посредников в лице Катара и Египта зашли в очередной тупик, так как конфликтующие стороны не смогли согласовать новое соглашение на базе предложений американского спецпосланника Стива Уиткоффа. Схема Уиткоффа, которая заключается в продлении прекращения огня в обмен на освобождение некоторого числа живых заложников, была принята Израилем и отвергнута движением ХАМАС, которое заинтересовано в гарантиях со стороны Израиля о полном прекращении войны и выводе войск из палестинского анклава. Ранее в мае власти Израиля на фоне тупика в переговорах анонсировали значительное расширение военной операции в секторе Газа с целью усиления давления на ХАМАС. Операция получила название "Колесницы Гидеона" и предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на на юг и усиление ударов по целям боевиков. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.

https://ria.ru/20250512/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250511/tramp-2016355231.html

израиль

сша

катар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, сша, катар, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году