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СМИ: Уиткофф прибыл в Израиль - РИА Новости, 12.05.2025
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13:18 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/izrail-2016471995.html
СМИ: Уиткофф прибыл в Израиль
СМИ: Уиткофф прибыл в Израиль - РИА Новости, 12.05.2025
СМИ: Уиткофф прибыл в Израиль
Спецпосланник США Стив Уиткофф прибыл в Израиль для встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и рядом высокопоставленных израильских чиновников на фоне... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T13:18:00+03:00
2025-05-12T13:18:00+03:00
в мире
сша
израиль
ближний восток
стив уиткофф
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Спецпосланник США Стив Уиткофф прибыл в Израиль для встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и рядом высокопоставленных израильских чиновников на фоне ожидаемого освобождения израильского солдата Идана Александра с гражданством США, сообщил в понедельник израильский новостной портал Ynet. "Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф приземлился в Израиле. Ожидается, что он встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными лицами на фоне готовности (ХАМАС – ред.) освободить заложника", - говорится в сообщении. Ynet также сообщает, что Уиткофф планирует позже встретиться с Иданом Александром и его семьей после того, как ХАМАС выпустит из плена заложника. В воскресенье ХАМАС сообщило о готовности освободить из плена в секторе Газа израильского военного Идана Александра, имеющего гражданство США. В ХАМАС подчеркнули, что этот шаг станет частью комплекса мер, направленных на прекращение огня, открытие пропускных пунктов и обеспечение доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.
https://ria.ru/20250512/uitkoff--2016441251.html
https://ria.ru/20250512/konflikt-1915630213.html
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в мире, сша, израиль, ближний восток, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Израиль, Ближний Восток, Стив Уиткофф, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
СМИ: Уиткофф прибыл в Израиль

Спецпосланник США Уиткофф прибыл в Израиль для встречи с Нетаньяху

© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Спецпосланник США Стив Уиткофф прибыл в Израиль для встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и рядом высокопоставленных израильских чиновников на фоне ожидаемого освобождения израильского солдата Идана Александра с гражданством США, сообщил в понедельник израильский новостной портал Ynet.
"Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф приземлился в Израиле. Ожидается, что он встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными лицами на фоне готовности (ХАМАС – ред.) освободить заложника", - говорится в сообщении.
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Ynet также сообщает, что Уиткофф планирует позже встретиться с Иданом Александром и его семьей после того, как ХАМАС выпустит из плена заложника.
В воскресенье ХАМАС сообщило о готовности освободить из плена в секторе Газа израильского военного Идана Александра, имеющего гражданство США. В ХАМАС подчеркнули, что этот шаг станет частью комплекса мер, направленных на прекращение огня, открытие пропускных пунктов и обеспечение доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.
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В миреСШАИзраильБлижний ВостокСтив УиткоффБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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