https://ria.ru/20250512/izrail-2016471995.html

СМИ: Уиткофф прибыл в Израиль

СМИ: Уиткофф прибыл в Израиль - РИА Новости, 12.05.2025

СМИ: Уиткофф прибыл в Израиль

Спецпосланник США Стив Уиткофф прибыл в Израиль для встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и рядом высокопоставленных израильских чиновников на фоне... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T13:18:00+03:00

2025-05-12T13:18:00+03:00

2025-05-12T13:18:00+03:00

в мире

сша

израиль

ближний восток

стив уиткофф

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004679557_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02192c4df1b5b87e558d0ed5072e2f22.jpg

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Спецпосланник США Стив Уиткофф прибыл в Израиль для встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и рядом высокопоставленных израильских чиновников на фоне ожидаемого освобождения израильского солдата Идана Александра с гражданством США, сообщил в понедельник израильский новостной портал Ynet. "Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф приземлился в Израиле. Ожидается, что он встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными лицами на фоне готовности (ХАМАС – ред.) освободить заложника", - говорится в сообщении. Ynet также сообщает, что Уиткофф планирует позже встретиться с Иданом Александром и его семьей после того, как ХАМАС выпустит из плена заложника. В воскресенье ХАМАС сообщило о готовности освободить из плена в секторе Газа израильского военного Идана Александра, имеющего гражданство США. В ХАМАС подчеркнули, что этот шаг станет частью комплекса мер, направленных на прекращение огня, открытие пропускных пунктов и обеспечение доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.

https://ria.ru/20250512/uitkoff--2016441251.html

https://ria.ru/20250512/konflikt-1915630213.html

сша

израиль

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, израиль, ближний восток, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году