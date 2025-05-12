https://ria.ru/20250512/istrebiteli-2016420321.html

Минобороны получило партию новых истребителей Су-35С

Минобороны получило партию новых истребителей Су-35С - РИА Новости, 12.05.2025

Минобороны получило партию новых истребителей Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны партию новых истребителей Су-35С, сообщил "Ростех", в состав которого входит компания. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T08:37:00+03:00

2025-05-12T08:37:00+03:00

2025-05-12T10:46:00+03:00

новое оружие россии

безопасность

россия

вадим бадеха

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ростех

воздушно-космические силы россии

су-35с

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны партию новых истребителей Су-35С, сообщил "Ростех", в состав которого входит компания. "Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний, были протестированы в различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования", — говорится в релизе. Как рассказали в "Ростехе", летчики высоко оценивают летные качества истребителей. Их характеристики полностью соответствуют требованиям для выполнения боевых задач прикрытия и завоевания господства в воздухе. "Принимая новые машины, экипажи ВКС выразили благодарность конструкторам и трудовым коллективам, которые создают авиационную технику", — добавили в госкорпорации.По словам гендиректора ОАК Вадима Бадехи, корпорация ритмично поставляет боевую авиатехнику по программе 2025 года. "Параллельно ведется работа по наращиванию мощностей, вводу в эксплуатацию новых объектов производственной инфраструктуры для реализации дальнейших планов по обеспечению обороноспособности страны. В производстве находятся новые партии самолетов Су-35С, Су-34 и Су-57", — добавил Бадеха.

https://ria.ru/20250311/f-16-2004363007.html

https://ria.ru/20250210/su-57e-1998439123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вадим бадеха, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, воздушно-космические силы россии, су-35с