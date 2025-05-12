Рейтинг@Mail.ru
Минобороны получило партию новых истребителей Су-35С - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
 
08:37 12.05.2025 (обновлено: 10:46 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/istrebiteli-2016420321.html
Минобороны получило партию новых истребителей Су-35С
Минобороны получило партию новых истребителей Су-35С - РИА Новости, 12.05.2025
Минобороны получило партию новых истребителей Су-35С
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны партию новых истребителей Су-35С, сообщил "Ростех", в состав которого входит компания. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T08:37:00+03:00
2025-05-12T10:46:00+03:00
новое оружие россии
безопасность
россия
вадим бадеха
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
воздушно-космические силы россии
су-35с
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016431192_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_8a877ea2b1cfd6cf1b4fd6f78f225152.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны партию новых истребителей Су-35С, сообщил "Ростех", в состав которого входит компания. "Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний, были протестированы в различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования", — говорится в релизе. Как рассказали в "Ростехе", летчики высоко оценивают летные качества истребителей. Их характеристики полностью соответствуют требованиям для выполнения боевых задач прикрытия и завоевания господства в воздухе. &quot;Принимая новые машины, экипажи ВКС выразили благодарность конструкторам и трудовым коллективам, которые создают авиационную технику&quot;, — добавили в госкорпорации.По словам гендиректора ОАК Вадима Бадехи, корпорация ритмично поставляет боевую авиатехнику по программе 2025 года. "Параллельно ведется работа по наращиванию мощностей, вводу в эксплуатацию новых объектов производственной инфраструктуры для реализации дальнейших планов по обеспечению обороноспособности страны. В производстве находятся новые партии самолетов Су-35С, Су-34 и Су-57", — добавил Бадеха.
https://ria.ru/20250311/f-16-2004363007.html
https://ria.ru/20250210/su-57e-1998439123.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016431192_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_9ca15dfd12000c5a03baa1ec038710a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вадим бадеха, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, воздушно-космические силы россии, су-35с
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Вадим Бадеха, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Воздушно-космические силы России, Су-35С
Минобороны получило партию новых истребителей Су-35С

"Ростех": ОАК поставила Минобороны партию новых истребителей Су-35С

© Фото : Объединенная авиастроительная корпорацияОбъединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны партию новых истребителей Су-35С
Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны партию новых истребителей Су-35С - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : Объединенная авиастроительная корпорация
Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны партию новых истребителей Су-35С
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны партию новых истребителей Су-35С, сообщил "Ростех", в состав которого входит компания.
"Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний, были протестированы в различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования", — говорится в релизе.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
На Украине заявили, что F-16 не способны соревноваться с Су-35
11 марта, 16:37
Как рассказали в "Ростехе", летчики высоко оценивают летные качества истребителей. Их характеристики полностью соответствуют требованиям для выполнения боевых задач прикрытия и завоевания господства в воздухе.
«

"Принимая новые машины, экипажи ВКС выразили благодарность конструкторам и трудовым коллективам, которые создают авиационную технику", — добавили в госкорпорации.

По словам гендиректора ОАК Вадима Бадехи, корпорация ритмично поставляет боевую авиатехнику по программе 2025 года.
"Параллельно ведется работа по наращиванию мощностей, вводу в эксплуатацию новых объектов производственной инфраструктуры для реализации дальнейших планов по обеспечению обороноспособности страны. В производстве находятся новые партии самолетов Су-35С, Су-34 и Су-57", — добавил Бадеха.

Сверхманевренный истребитель Су-35 предназначен для решения задач по завоеванию и удержанию господства в воздухе, авиационной поддержке войск в конфликтах любого масштаба, изоляции района боевых действий. Этот современный самолет способен применять все современное и перспективное тактическое вооружение класса "воздух — воздух" и "воздух — поверхность".

Российский истребитель пятого поколения Су-57Э впервые представляется в Индии - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
На Aero India представили новейший истребитель Су-57Э
10 февраля, 15:43
 
Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияВадим БадехаОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехВоздушно-космические силы РоссииСу-35С
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала