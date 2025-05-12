Суд прекратил дело по иску продюсера Разина к создателям "Слова пацана"
Суд в Москве прекратил дело по иску Разина к авторам сериала "Слово пацана"
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы принял отказ продюсера музыкальной группы "Ласковый май" Андрея Разина от иска к создателям сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" по поводу использования песен группы в фильме и прекратил производство по делу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Представитель истца в суде пояснил в понедельник, что Разин, имеющий гражданство Турции и находящийся там на лечении, намеревался создать фильм про "Ласковый май" и после выхода сериала "Слово пацана" якобы получил претензии от своих контрагентов на сумму более 2 миллионов долларов из-за использования песен "Ласкового мая" в сериале. По словам юриста, в связи с этим Разин собирается инициировать судебные разбирательства в Турции.
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"Приоритетным для него является рассмотрение именно на территории Турецкой республики, где зарегистрированы права и где истец вынужден будет продолжать судебные разбирательства, защищаясь от предъявленных обвинений в виде взыскания там более 2,5 миллионов долларов… истец тогда вынужден… просить удовлетворить его ходатайство об отказе от исковых требований", - сказал представитель Разина.
В этом иске, поданном в декабре к ответчикам ООО "Тумач Продакшн" и Светлане Шатуновой, вдове Юрия Шатунова, владеющей правами на произведения "Ласкового мая", было заявлено требование о признании недействительным лицензионного договора, по которому Шатунова в лице своего представителя передала права на использование песен ООО "Тумач Продакшн", снявшему сериал.
Ранее суды общей юрисдикции отказали Разину в удовлетворении иска о правах на песни "Ласкового мая", которые автор текстов Сергей Кузнецов ранее продал Шатунову. Согласно документам суда, гражданский иск о защите интеллектуальной собственности, защите авторских прав Разин подавал к Светлане Шатуновой. Среди третьих лиц также была мать Кузнецова Валентина.