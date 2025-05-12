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Суд прекратил дело по иску продюсера Разина к создателям "Слова пацана" - РИА Новости, 12.05.2025
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Шоубиз
 
15:52 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/isk-2016511790.html
Суд прекратил дело по иску продюсера Разина к создателям "Слова пацана"
Суд прекратил дело по иску продюсера Разина к создателям "Слова пацана" - РИА Новости, 12.05.2025
Суд прекратил дело по иску продюсера Разина к создателям "Слова пацана"
Арбитражный суд Москвы принял отказ продюсера музыкальной группы "Ласковый май" Андрея Разина от иска к создателям сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" по... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:52:00+03:00
2025-05-12T15:52:00+03:00
шоубиз
турция
москва
андрей разин
юрий шатунов
ласковый май
новости культуры
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы принял отказ продюсера музыкальной группы "Ласковый май" Андрея Разина от иска к создателям сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" по поводу использования песен группы в фильме и прекратил производство по делу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Сам Разин накануне заявил агентству, что отзовет иск из российского суда и в ближайшее время предъявит иски в Турции. Представитель истца в суде пояснил в понедельник, что Разин, имеющий гражданство Турции и находящийся там на лечении, намеревался создать фильм про "Ласковый май" и после выхода сериала "Слово пацана" якобы получил претензии от своих контрагентов на сумму более 2 миллионов долларов из-за использования песен "Ласкового мая" в сериале. По словам юриста, в связи с этим Разин собирается инициировать судебные разбирательства в Турции. "Приоритетным для него является рассмотрение именно на территории Турецкой республики, где зарегистрированы права и где истец вынужден будет продолжать судебные разбирательства, защищаясь от предъявленных обвинений в виде взыскания там более 2,5 миллионов долларов… истец тогда вынужден… просить удовлетворить его ходатайство об отказе от исковых требований", - сказал представитель Разина. В этом иске, поданном в декабре к ответчикам ООО "Тумач Продакшн" и Светлане Шатуновой, вдове Юрия Шатунова, владеющей правами на произведения "Ласкового мая", было заявлено требование о признании недействительным лицензионного договора, по которому Шатунова в лице своего представителя передала права на использование песен ООО "Тумач Продакшн", снявшему сериал. Ранее суды общей юрисдикции отказали Разину в удовлетворении иска о правах на песни "Ласкового мая", которые автор текстов Сергей Кузнецов ранее продал Шатунову. Согласно документам суда, гражданский иск о защите интеллектуальной собственности, защите авторских прав Разин подавал к Светлане Шатуновой. Среди третьих лиц также была мать Кузнецова Валентина.
https://ria.ru/20250510/razin-2016153012.html
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турция, москва, андрей разин, юрий шатунов, ласковый май, новости культуры
Шоубиз, Турция, Москва, Андрей Разин, Юрий Шатунов, Ласковый май, Новости культуры
Суд прекратил дело по иску продюсера Разина к создателям "Слова пацана"

Суд в Москве прекратил дело по иску Разина к авторам сериала "Слово пацана"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы принял отказ продюсера музыкальной группы "Ласковый май" Андрея Разина от иска к создателям сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" по поводу использования песен группы в фильме и прекратил производство по делу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сам Разин накануне заявил агентству, что отзовет иск из российского суда и в ближайшее время предъявит иски в Турции.
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Представитель истца в суде пояснил в понедельник, что Разин, имеющий гражданство Турции и находящийся там на лечении, намеревался создать фильм про "Ласковый май" и после выхода сериала "Слово пацана" якобы получил претензии от своих контрагентов на сумму более 2 миллионов долларов из-за использования песен "Ласкового мая" в сериале. По словам юриста, в связи с этим Разин собирается инициировать судебные разбирательства в Турции.
«
"Приоритетным для него является рассмотрение именно на территории Турецкой республики, где зарегистрированы права и где истец вынужден будет продолжать судебные разбирательства, защищаясь от предъявленных обвинений в виде взыскания там более 2,5 миллионов долларов… истец тогда вынужден… просить удовлетворить его ходатайство об отказе от исковых требований", - сказал представитель Разина.
В этом иске, поданном в декабре к ответчикам ООО "Тумач Продакшн" и Светлане Шатуновой, вдове Юрия Шатунова, владеющей правами на произведения "Ласкового мая", было заявлено требование о признании недействительным лицензионного договора, по которому Шатунова в лице своего представителя передала права на использование песен ООО "Тумач Продакшн", снявшему сериал.
Ранее суды общей юрисдикции отказали Разину в удовлетворении иска о правах на песни "Ласкового мая", которые автор текстов Сергей Кузнецов ранее продал Шатунову. Согласно документам суда, гражданский иск о защите интеллектуальной собственности, защите авторских прав Разин подавал к Светлане Шатуновой. Среди третьих лиц также была мать Кузнецова Валентина.
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ШоубизТурцияМоскваАндрей РазинЮрий ШатуновЛасковый майНовости культуры
 
 
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