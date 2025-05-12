https://ria.ru/20250512/intsident-2016554574.html

В Обнинске усилят работу с детьми после инцидента с георгиевской ленточкой

В Обнинске усилят работу с детьми после инцидента с георгиевской ленточкой - РИА Новости, 12.05.2025

В Обнинске усилят работу с детьми после инцидента с георгиевской ленточкой

Работу по патриотическому воспитанию детей усилят в городе Обнинск Калужской области после инцидента с осквернением георгиевской ленты, сообщил и.о. главы... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T17:57:00+03:00

2025-05-12T17:57:00+03:00

2025-05-12T17:57:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

обнинск

калужская область

следственный комитет россии (ск рф)

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016553561_0:293:337:483_1920x0_80_0_0_61f5fde788a1544ea6360717f5e18bb8.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Работу по патриотическому воспитанию детей усилят в городе Обнинск Калужской области после инцидента с осквернением георгиевской ленты, сообщил и.о. главы администрации Обнинска Вячеслав Лежнин. "Поручил комиссии по делам несовершеннолетних взять ситуацию на контроль, управлению общего образования усилить работу по патриотическому воспитанию детей", - написал Лежнин в своем Telegram-канале. Он назвал инцидент "вопиющим случаем вандализма". В соцсетях, в частности, в Telegram-канале "Типичный Обнинск" появились видео с извинениями в связи с произошедшим. Они сняты в административном здании на фоне герба России, но официальные структуры их не публиковали. На первом видео мама одного из мальчиков говорит: "Мы живем в России. Россия нас кормит, Россия нас приютила, мы благодарны России… Мне в данный момент за своего ребенка очень стыдно. Прошу прощения за поступок моего ребенка". По ее словам, поступок сына не заслуживает оправданий. На втором видео мальчик стоит рядом с отцом, но прощения просит сам. "Я прошу моих земляков, чтобы не повторяли таких ошибок в большой стране России, замечательной стране", - сказал ребенок. Десятого мая СУСК по Калужской области сообщило, что проводит проверку после публикации в соцсетях информации о том, что в Обнинске "несовершеннолетние совершили действия, оскверняющие георгиевскую ленту, установленную на одном из домов в виде флага в связи с празднованием 80-й годовщины Победы". Отмечалось, что с детьми и их родителями проводятся процессуальные действия. По итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма. По данным СК России, калужские следователи также оценят законность получения российского гражданства родителями несовершеннолетних.

https://ria.ru/20250506/gosduma-2015180227.html

https://ria.ru/20250424/lentochka-2013161468.html

россия

обнинск

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, обнинск, калужская область, следственный комитет россии (ск рф), 80-летие победы в великой отечественной войне