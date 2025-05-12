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В Обнинске усилят работу с детьми после инцидента с георгиевской ленточкой - РИА Новости, 12.05.2025
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17:57 12.05.2025
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В Обнинске усилят работу с детьми после инцидента с георгиевской ленточкой
В Обнинске усилят работу с детьми после инцидента с георгиевской ленточкой - РИА Новости, 12.05.2025
В Обнинске усилят работу с детьми после инцидента с георгиевской ленточкой
Работу по патриотическому воспитанию детей усилят в городе Обнинск Калужской области после инцидента с осквернением георгиевской ленты, сообщил и.о. главы... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T17:57:00+03:00
2025-05-12T17:57:00+03:00
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обнинск
калужская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Работу по патриотическому воспитанию детей усилят в городе Обнинск Калужской области после инцидента с осквернением георгиевской ленты, сообщил и.о. главы администрации Обнинска Вячеслав Лежнин. "Поручил комиссии по делам несовершеннолетних взять ситуацию на контроль, управлению общего образования усилить работу по патриотическому воспитанию детей", - написал Лежнин в своем Telegram-канале. Он назвал инцидент "вопиющим случаем вандализма". В соцсетях, в частности, в Telegram-канале "Типичный Обнинск" появились видео с извинениями в связи с произошедшим. Они сняты в административном здании на фоне герба России, но официальные структуры их не публиковали. На первом видео мама одного из мальчиков говорит: "Мы живем в России. Россия нас кормит, Россия нас приютила, мы благодарны России… Мне в данный момент за своего ребенка очень стыдно. Прошу прощения за поступок моего ребенка". По ее словам, поступок сына не заслуживает оправданий. На втором видео мальчик стоит рядом с отцом, но прощения просит сам. "Я прошу моих земляков, чтобы не повторяли таких ошибок в большой стране России, замечательной стране", - сказал ребенок. Десятого мая СУСК по Калужской области сообщило, что проводит проверку после публикации в соцсетях информации о том, что в Обнинске "несовершеннолетние совершили действия, оскверняющие георгиевскую ленту, установленную на одном из домов в виде флага в связи с празднованием 80-й годовщины Победы". Отмечалось, что с детьми и их родителями проводятся процессуальные действия. По итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма. По данным СК России, калужские следователи также оценят законность получения российского гражданства родителями несовершеннолетних.
https://ria.ru/20250506/gosduma-2015180227.html
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россия, обнинск, калужская область, следственный комитет россии (ск рф), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Обнинск, Калужская область, Следственный комитет России (СК РФ), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Обнинске усилят работу с детьми после инцидента с георгиевской ленточкой

В Обнинске усилят патриотическую работу после осквернения георгиевской ленточки

© Фото : соцсетиДвое подростков осквернили георгиевскую ленту в городе Обнинск
Двое подростков осквернили георгиевскую ленту в городе Обнинск - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : соцсети
Двое подростков осквернили георгиевскую ленту в городе Обнинск
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Работу по патриотическому воспитанию детей усилят в городе Обнинск Калужской области после инцидента с осквернением георгиевской ленты, сообщил и.о. главы администрации Обнинска Вячеслав Лежнин.
"Поручил комиссии по делам несовершеннолетних взять ситуацию на контроль, управлению общего образования усилить работу по патриотическому воспитанию детей", - написал Лежнин в своем Telegram-канале.
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Он назвал инцидент "вопиющим случаем вандализма".
В соцсетях, в частности, в Telegram-канале "Типичный Обнинск" появились видео с извинениями в связи с произошедшим. Они сняты в административном здании на фоне герба России, но официальные структуры их не публиковали. На первом видео мама одного из мальчиков говорит: "Мы живем в России. Россия нас кормит, Россия нас приютила, мы благодарны России… Мне в данный момент за своего ребенка очень стыдно. Прошу прощения за поступок моего ребенка". По ее словам, поступок сына не заслуживает оправданий. На втором видео мальчик стоит рядом с отцом, но прощения просит сам. "Я прошу моих земляков, чтобы не повторяли таких ошибок в большой стране России, замечательной стране", - сказал ребенок.
Десятого мая СУСК по Калужской области сообщило, что проводит проверку после публикации в соцсетях информации о том, что в Обнинске "несовершеннолетние совершили действия, оскверняющие георгиевскую ленту, установленную на одном из домов в виде флага в связи с празднованием 80-й годовщины Победы". Отмечалось, что с детьми и их родителями проводятся процессуальные действия. По итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма.
По данным СК России, калужские следователи также оценят законность получения российского гражданства родителями несовершеннолетних.
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