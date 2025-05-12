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В ГД внесут законопроект, запрещающий иноагентам быть учредителями диаспор - РИА Новости, 12.05.2025
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08:52 12.05.2025 (обновлено: 08:53 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/inoagenty-2016421383.html
В ГД внесут законопроект, запрещающий иноагентам быть учредителями диаспор
В ГД внесут законопроект, запрещающий иноагентам быть учредителями диаспор - РИА Новости, 12.05.2025
В ГД внесут законопроект, запрещающий иноагентам быть учредителями диаспор
ЛДПР в понедельник внесёт законопроект о запрете иностранным агентам быть учредителями, членами и входить в состав органов управления диаспор и... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T08:52:00+03:00
2025-05-12T08:53:00+03:00
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ЛДПР в понедельник внесёт законопроект о запрете иностранным агентам быть учредителями, членами и входить в состав органов управления диаспор и национально-культурных автономий всех уровней, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале."Сегодня вносим законопроект о запрете иностранным агентам быть учредителями, членами и входить в состав органов управления диаспор и национально-культурных автономий всех уровней", - написал он. По словам депутата, некоторые диаспоры или их отдельные представители создают для страны и её граждан серьёзные угрозы. "Там формируются преступные группировки по национальному признаку, провоцируется межэтническое напряжение, ущемляя социальные права других жителей российских городов и сёл. Некоторые сообщества из бывших или настоящих мигрантов разрослись до таких величин, что запросто могут организовать сопротивление местным властям", - объяснил Слуцкий. По словам парламентария, зачастую эти процессы запускают и активно поощряют зарубежные спецслужбы и мировые террористические центры. "В ближайшее время фракция ЛДПР подготовит и внесёт пакет инициатив по комплексному регулированию деятельности диаспор, повышению прозрачности их финансирования и расходования средств, ответственности. Кроме того, депутаты ЛДПР всех уровней берут на особый контроль работу диаспор в городах России. Их деятельность в России должна быть только по законам нашей страны, иного не дано", - заключил он.
https://ria.ru/20250421/inoagenty-2012546552.html
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россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, иноагенты, общество
Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ, иноагенты, Общество
В ГД внесут законопроект, запрещающий иноагентам быть учредителями диаспор

ЛДПР внесет в ГД законопроект о запрете иноагентам быть учредителями диаспор

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ЛДПР в понедельник внесёт законопроект о запрете иностранным агентам быть учредителями, членами и входить в состав органов управления диаспор и национально-культурных автономий всех уровней, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
"Сегодня вносим законопроект о запрете иностранным агентам быть учредителями, членами и входить в состав органов управления диаспор и национально-культурных автономий всех уровней", - написал он.
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По словам депутата, некоторые диаспоры или их отдельные представители создают для страны и её граждан серьёзные угрозы. "Там формируются преступные группировки по национальному признаку, провоцируется межэтническое напряжение, ущемляя социальные права других жителей российских городов и сёл. Некоторые сообщества из бывших или настоящих мигрантов разрослись до таких величин, что запросто могут организовать сопротивление местным властям", - объяснил Слуцкий.
По словам парламентария, зачастую эти процессы запускают и активно поощряют зарубежные спецслужбы и мировые террористические центры.
"В ближайшее время фракция ЛДПР подготовит и внесёт пакет инициатив по комплексному регулированию деятельности диаспор, повышению прозрачности их финансирования и расходования средств, ответственности. Кроме того, депутаты ЛДПР всех уровней берут на особый контроль работу диаспор в городах России. Их деятельность в России должна быть только по законам нашей страны, иного не дано", - заключил он.
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РоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФиноагентыОбщество
 
 
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