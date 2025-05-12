https://ria.ru/20250512/inoagenty-2016421383.html

В ГД внесут законопроект, запрещающий иноагентам быть учредителями диаспор

В ГД внесут законопроект, запрещающий иноагентам быть учредителями диаспор - РИА Новости, 12.05.2025

В ГД внесут законопроект, запрещающий иноагентам быть учредителями диаспор

ЛДПР в понедельник внесёт законопроект о запрете иностранным агентам быть учредителями, членами и входить в состав органов управления диаспор и... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T08:52:00+03:00

2025-05-12T08:52:00+03:00

2025-05-12T08:53:00+03:00

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

иноагенты

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_2c410902b62857fbc67663e39acf6b56.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ЛДПР в понедельник внесёт законопроект о запрете иностранным агентам быть учредителями, членами и входить в состав органов управления диаспор и национально-культурных автономий всех уровней, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале."Сегодня вносим законопроект о запрете иностранным агентам быть учредителями, членами и входить в состав органов управления диаспор и национально-культурных автономий всех уровней", - написал он. По словам депутата, некоторые диаспоры или их отдельные представители создают для страны и её граждан серьёзные угрозы. "Там формируются преступные группировки по национальному признаку, провоцируется межэтническое напряжение, ущемляя социальные права других жителей российских городов и сёл. Некоторые сообщества из бывших или настоящих мигрантов разрослись до таких величин, что запросто могут организовать сопротивление местным властям", - объяснил Слуцкий. По словам парламентария, зачастую эти процессы запускают и активно поощряют зарубежные спецслужбы и мировые террористические центры. "В ближайшее время фракция ЛДПР подготовит и внесёт пакет инициатив по комплексному регулированию деятельности диаспор, повышению прозрачности их финансирования и расходования средств, ответственности. Кроме того, депутаты ЛДПР всех уровней берут на особый контроль работу диаспор в городах России. Их деятельность в России должна быть только по законам нашей страны, иного не дано", - заключил он.

https://ria.ru/20250421/inoagenty-2012546552.html

https://ria.ru/20250313/ldpr-2004746636.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, иноагенты, общество