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Суд отказался снять статус иноагента с художника Осмоловского* - РИА Новости, 12.05.2025
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12:55 12.05.2025
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Суд отказался снять статус иноагента с художника Осмоловского*
Суд отказался снять статус иноагента с художника Осмоловского* - РИА Новости, 12.05.2025
Суд отказался снять статус иноагента с художника Осмоловского*
Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить признанного иностранным агентом художника Анатолия Осмоловского* из соответствующего реестра, в который его внес... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T12:55:00+03:00
2025-05-12T12:55:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить признанного иностранным агентом художника Анатолия Осмоловского* из соответствующего реестра, в который его внес Минюст РФ, сообщили РИА Новости в инстанции. "В административном иске Осмоловского* А.Ф. к министерству юстиции Российской Федерации отказано", - сказали в суде. Осмоловского* признали иноагентом в декабре прошлого года. Как отмечалось в релизе Минюста, художник принимал участие в создании сообщений иностранных агентов, распространял фейки об органах власти и выступал против СВО.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20250507/sud-2015695242.html
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москва, россия, общество
Москва, Россия, Общество
Суд отказался снять статус иноагента с художника Осмоловского*

Суд в Москве отказался снять статус иноагента с художника Осмоловского

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкХудожник Анатолий Осмоловский*
Художник Анатолий Осмоловский* - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Художник Анатолий Осмоловский*. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить признанного иностранным агентом художника Анатолия Осмоловского* из соответствующего реестра, в который его внес Минюст РФ, сообщили РИА Новости в инстанции.
"В административном иске Осмоловского* А.Ф. к министерству юстиции Российской Федерации отказано", - сказали в суде.
Владислав Лишкевич* - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Суд рассмотрит иск по снятию статуса иноагента у рэпера Влади*
7 мая, 21:37
Осмоловского* признали иноагентом в декабре прошлого года.
Как отмечалось в релизе Минюста, художник принимал участие в создании сообщений иностранных агентов, распространял фейки об органах власти и выступал против СВО.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Александр Плющев* - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
На журналиста-иноагента Плющева* могут завести дело
3 мая, 04:55
 
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