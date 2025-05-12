https://ria.ru/20250512/inoagent-2016464114.html

Суд отказался снять статус иноагента с художника Осмоловского*

Суд отказался снять статус иноагента с художника Осмоловского* - РИА Новости, 12.05.2025

Суд отказался снять статус иноагента с художника Осмоловского*

Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить признанного иностранным агентом художника Анатолия Осмоловского* из соответствующего реестра, в который его внес... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T12:55:00+03:00

2025-05-12T12:55:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить признанного иностранным агентом художника Анатолия Осмоловского* из соответствующего реестра, в который его внес Минюст РФ, сообщили РИА Новости в инстанции. "В административном иске Осмоловского* А.Ф. к министерству юстиции Российской Федерации отказано", - сказали в суде. Осмоловского* признали иноагентом в декабре прошлого года. Как отмечалось в релизе Минюста, художник принимал участие в создании сообщений иностранных агентов, распространял фейки об органах власти и выступал против СВО.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20250507/sud-2015695242.html

https://ria.ru/20250503/pljuschev-2014734762.html

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