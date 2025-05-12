MI6 блокирует мирное урегулирование между Индией и Пакистаном, заявили в ГД
Депутат Шхагошев: MI6 блокирует мирное урегулирование между Индией и Пакистаном
В здании Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Британская разведка MI6 своими провокационными действиями блокирует любые попытки разрешить конфликт между Индией и Пакистаном, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
"Пока не выключить из процесса провокационные действия MI6, любые попытки разрешить конфликт через переговоры сторон между Индией и Пакистаном безуспешны. Главным детонатором конфликта является британское вмешательство", - сказал Шхагошев.
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли десятки человек. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Однако уже вторую ночь подряд армия Индии заявляет, что не наблюдает нарушений со стороны Пакистана.