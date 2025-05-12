https://ria.ru/20250512/indiya-2016583445.html

MI6 блокирует мирное урегулирование между Индией и Пакистаном, заявили в ГД

MI6 блокирует мирное урегулирование между Индией и Пакистаном, заявили в ГД - РИА Новости, 12.05.2025

MI6 блокирует мирное урегулирование между Индией и Пакистаном, заявили в ГД

Британская разведка MI6 своими провокационными действиями блокирует любые попытки разрешить конфликт между Индией и Пакистаном, заявил РИА Новости член комитета РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T22:50:00+03:00

2025-05-12T22:50:00+03:00

2025-05-12T22:50:00+03:00

в мире

индия

пакистан

адальби шхагошев

госдума рф

британская разведывательная служба mi6

операция синдур в пакистане

обострение отношений между индией и пакистаном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_0:72:2889:1697_1920x0_80_0_0_7ba649e703fa9ea43a3c7161f11e1b12.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Британская разведка MI6 своими провокационными действиями блокирует любые попытки разрешить конфликт между Индией и Пакистаном, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. "Пока не выключить из процесса провокационные действия MI6, любые попытки разрешить конфликт через переговоры сторон между Индией и Пакистаном безуспешны. Главным детонатором конфликта является британское вмешательство", - сказал Шхагошев. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли десятки человек. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Однако уже вторую ночь подряд армия Индии заявляет, что не наблюдает нарушений со стороны Пакистана.

https://ria.ru/20250512/konflikt-2016543949.html

https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html

индия

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, пакистан, адальби шхагошев, госдума рф, британская разведывательная служба mi6, операция синдур в пакистане, обострение отношений между индией и пакистаном