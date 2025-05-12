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MI6 блокирует мирное урегулирование между Индией и Пакистаном, заявили в ГД - РИА Новости, 12.05.2025
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22:50 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/indiya-2016583445.html
MI6 блокирует мирное урегулирование между Индией и Пакистаном, заявили в ГД
MI6 блокирует мирное урегулирование между Индией и Пакистаном, заявили в ГД - РИА Новости, 12.05.2025
MI6 блокирует мирное урегулирование между Индией и Пакистаном, заявили в ГД
Британская разведка MI6 своими провокационными действиями блокирует любые попытки разрешить конфликт между Индией и Пакистаном, заявил РИА Новости член комитета РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T22:50:00+03:00
2025-05-12T22:50:00+03:00
в мире
индия
пакистан
адальби шхагошев
госдума рф
британская разведывательная служба mi6
операция синдур в пакистане
обострение отношений между индией и пакистаном
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Британская разведка MI6 своими провокационными действиями блокирует любые попытки разрешить конфликт между Индией и Пакистаном, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. "Пока не выключить из процесса провокационные действия MI6, любые попытки разрешить конфликт через переговоры сторон между Индией и Пакистаном безуспешны. Главным детонатором конфликта является британское вмешательство", - сказал Шхагошев. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли десятки человек. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Однако уже вторую ночь подряд армия Индии заявляет, что не наблюдает нарушений со стороны Пакистана.
https://ria.ru/20250512/konflikt-2016543949.html
https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html
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в мире, индия, пакистан, адальби шхагошев, госдума рф, британская разведывательная служба mi6, операция синдур в пакистане, обострение отношений между индией и пакистаном
В мире, Индия, Пакистан, Адальби Шхагошев, Госдума РФ, Британская разведывательная служба MI6, Операция Синдур в Пакистане, Обострение отношений между Индией и Пакистаном
MI6 блокирует мирное урегулирование между Индией и Пакистаном, заявили в ГД

Депутат Шхагошев: MI6 блокирует мирное урегулирование между Индией и Пакистаном

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Британская разведка MI6 своими провокационными действиями блокирует любые попытки разрешить конфликт между Индией и Пакистаном, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
"Пока не выключить из процесса провокационные действия MI6, любые попытки разрешить конфликт через переговоры сторон между Индией и Пакистаном безуспешны. Главным детонатором конфликта является британское вмешательство", - сказал Шхагошев.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Трамп заявил, что США остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном
Вчера, 17:24
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли десятки человек. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Однако уже вторую ночь подряд армия Индии заявляет, что не наблюдает нарушений со стороны Пакистана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Конфликт двух ядерных держав: первая кровь, первые уроки
8 мая, 08:00
 
В миреИндияПакистанАдальби ШхагошевГосдума РФБританская разведывательная служба MI6Операция Синдур в ПакистанеОбострение отношений между Индией и Пакистаном
 
 
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