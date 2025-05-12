Индийские СМИ сообщили о стрельбе на границе с Пакистаном
Hindustan Times: на границе с Пакистаном произошла перестрелка и перехват БПЛА
© AP Photo / Channi AnandВоеннослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном
© AP Photo / Channi Anand
Военнослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая - РИА Новости. Газета Hindustan Times в понедельник вечером сообщила о новой перестрелке и перехвате беспилотников на границе с Пакистаном.
"В понедельник вечером на международной границе в Самбе и Хиранагаре в Джамму и Кашмире была зарегистрирована стрельба из стрелкового оружия. В Самбе было перехвачено около 10–12 беспилотников. Кроме того, в городах Джамму, Самбе и районах Вайшно Деви Бхаван и Ятра Трак произошло отключение электроэнергии. Также была активирована система противовоздушной обороны", - сообщает издание.
В то же время источники агентства АНИ в армии Индии призвали не беспокоиться из-за сообщений о беспилотниках. "Сравнительно небольшое количество дронов прибыло в сектор Самба. Нет причин, чтобы волноваться", - заявили собеседники агентства.
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли десятки человек. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмира. Однако уже вторую ночь подряд армия Индии заявляет, что не наблюдает нарушений со стороны Пакистана.