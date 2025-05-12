https://ria.ru/20250512/indiya-2016554738.html

Премьер-министр Индии заявил о приостановке ударов по Пакистану

Премьер-министр Индии заявил о приостановке ударов по Пакистану - РИА Новости, 12.05.2025

Премьер-министр Индии заявил о приостановке ударов по Пакистану

Индия приостановила удары по Пакистану и будет действовать в соответствии с действиями соседней страны, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T17:57:00+03:00

2025-05-12T17:57:00+03:00

2025-05-12T18:04:00+03:00

в мире

индия

пакистан

кашмир

нарендра моди

операция синдур в пакистане

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая – РИА Новости. Индия приостановила удары по Пакистану и будет действовать в соответствии с действиями соседней страны, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем первом публичном выступлении после начала операции "Синдур""Индия приостановила свои удары по Пакистану и будет действовать в соответствии с действиями Пакистана", - сказал он.Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли десятки человек. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Однако уже вторую ночь подряд армия Индии заявляет, что не наблюдает нарушений со стороны Пакистана.

https://ria.ru/20250501/konflikt-2014608989.html

https://ria.ru/20250511/pakistan--2016322526.html

индия

пакистан

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в мире, индия, пакистан, кашмир, нарендра моди, операция синдур в пакистане