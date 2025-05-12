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Ночь на линии соприкосновения Индии и Пакистана прошла спокойно - РИА Новости, 12.05.2025
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07:21 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/indiya-2016416056.html
Ночь на линии соприкосновения Индии и Пакистана прошла спокойно
Ночь на линии соприкосновения Индии и Пакистана прошла спокойно - РИА Новости, 12.05.2025
Ночь на линии соприкосновения Индии и Пакистана прошла спокойно
Ночь на линии соприкосновения между Индией и Пакистаном в Джамму и Кашмире прошла спокойно, информации об инцидентах не поступало, заявил в понедельник... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T07:21:00+03:00
2025-05-12T07:21:00+03:00
в мире
индия
пакистан
кашмир
операция синдур в пакистане
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая - РИА Новости. Ночь на линии соприкосновения между Индией и Пакистаном в Джамму и Кашмире прошла спокойно, информации об инцидентах не поступало, заявил в понедельник представитель министерства обороны Индии подполковник Сунил Бартвал. "Сообщений о каких-либо инцидентах не поступало, что стало первой спокойной ночью за последние дни", - сказал он. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Индия и Пакистан уже днем 10 мая договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск), однако вечером того же дня глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
https://ria.ru/20250511/samolety-2016367418.html
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в мире, индия, пакистан, кашмир, операция синдур в пакистане
В мире, Индия, Пакистан, Кашмир, Операция Синдур в Пакистане
Ночь на линии соприкосновения Индии и Пакистана прошла спокойно

Минобороны Индии: ночь в Джамму и Кашмире прошла спокойно

© AP Photo / Mohammad SajjadПакистанские военные на улице Пешавара
Пакистанские военные на улице Пешавара - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Mohammad Sajjad
Пакистанские военные на улице Пешавара. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая - РИА Новости. Ночь на линии соприкосновения между Индией и Пакистаном в Джамму и Кашмире прошла спокойно, информации об инцидентах не поступало, заявил в понедельник представитель министерства обороны Индии подполковник Сунил Бартвал.
"Сообщений о каких-либо инцидентах не поступало, что стало первой спокойной ночью за последние дни", - сказал он.
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ВВС Индии заявили, что в ходе операции "Синдур" сбили пакистанские самолеты
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Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Индия и Пакистан уже днем 10 мая договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск), однако вечером того же дня глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
Палестинский военный в Музаффарабаде после индийского удара. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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7 мая, 11:30
 
В миреИндияПакистанКашмирОперация Синдур в Пакистане
 
 
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