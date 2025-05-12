Ночь на линии соприкосновения Индии и Пакистана прошла спокойно
Минобороны Индии: ночь в Джамму и Кашмире прошла спокойно
© AP Photo / Mohammad SajjadПакистанские военные на улице Пешавара
© AP Photo / Mohammad Sajjad
Пакистанские военные на улице Пешавара. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая - РИА Новости. Ночь на линии соприкосновения между Индией и Пакистаном в Джамму и Кашмире прошла спокойно, информации об инцидентах не поступало, заявил в понедельник представитель министерства обороны Индии подполковник Сунил Бартвал.
"Сообщений о каких-либо инцидентах не поступало, что стало первой спокойной ночью за последние дни", - сказал он.
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Индия и Пакистан уже днем 10 мая договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск), однако вечером того же дня глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.