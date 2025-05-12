https://ria.ru/20250512/indiya-2016416056.html

Ночь на линии соприкосновения Индии и Пакистана прошла спокойно

Ночь на линии соприкосновения Индии и Пакистана прошла спокойно - РИА Новости, 12.05.2025

Ночь на линии соприкосновения Индии и Пакистана прошла спокойно

Ночь на линии соприкосновения между Индией и Пакистаном в Джамму и Кашмире прошла спокойно, информации об инцидентах не поступало, заявил в понедельник... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T07:21:00+03:00

2025-05-12T07:21:00+03:00

2025-05-12T07:21:00+03:00

в мире

индия

пакистан

кашмир

операция синдур в пакистане

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая - РИА Новости. Ночь на линии соприкосновения между Индией и Пакистаном в Джамму и Кашмире прошла спокойно, информации об инцидентах не поступало, заявил в понедельник представитель министерства обороны Индии подполковник Сунил Бартвал. "Сообщений о каких-либо инцидентах не поступало, что стало первой спокойной ночью за последние дни", - сказал он. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Индия и Пакистан уже днем 10 мая договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск), однако вечером того же дня глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.

https://ria.ru/20250511/samolety-2016367418.html

https://ria.ru/20250507/mid-2015485421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, пакистан, кашмир, операция синдур в пакистане