https://ria.ru/20250512/indija-2016512199.html

СМИ: Индия и Пакистан ведут переговоры о прекращении огня

СМИ: Индия и Пакистан ведут переговоры о прекращении огня - РИА Новости, 12.05.2025

СМИ: Индия и Пакистан ведут переговоры о прекращении огня

Командующие военными операциями Индии и Пакистана в ходе переговоров обсуждают соглашение о прекращении огня между двумя странами, сообщил телеканал News 18. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T15:55:00+03:00

2025-05-12T15:55:00+03:00

2025-05-12T15:55:00+03:00

в мире

индия

пакистан

кашмир

операция синдур в пакистане

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая – РИА Новости. Командующие военными операциями Индии и Пакистана в ходе переговоров обсуждают соглашение о прекращении огня между двумя странами, сообщил телеканал News 18. "Командующие военными операциями Индии и Пакистана ведут переговоры по соглашению о прекращении огня между двумя странами", - сообщил телеканал. Должность командующего военных операций является одной из самых влиятельных должностей в индийской армии. Он напрямую подчиняется начальнику штаба армии и играет ключевую роль в планировании и проведении всех военных операций внутри и за пределами страны. Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли десятки человек. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Индия и Пакистан 10 мая договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) того же дня. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Однако уже вторую ночь подряд армия Индии заявляет, что не наблюдает нарушений со стороны Пакистана.

https://ria.ru/20250512/indiya-2016416056.html

https://ria.ru/20250511/pakistan--2016322526.html

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в мире, индия, пакистан, кашмир, операция синдур в пакистане