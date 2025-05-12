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Гуцул высказалась после продления домашнего ареста - РИА Новости, 12.05.2025
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20:07 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/gutsul-2016572818.html
Гуцул высказалась после продления домашнего ареста
Гуцул высказалась после продления домашнего ареста - РИА Новости, 12.05.2025
Гуцул высказалась после продления домашнего ареста
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул назвала продление ей домашнего ареста политической расправой со стороны властей Молдавии. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T20:07:00+03:00
2025-05-12T20:07:00+03:00
в мире
евгения гуцул
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задержание главы гагаузии гуцул
гагаузия
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КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул назвала продление ей домашнего ареста политической расправой со стороны властей Молдавии. Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. В понедельник суд в Кишиневе продлил ей домашний арест еще на 30 суток, до 13 июня, сторона защиты опротестует это решение. "Сегодня суд без оснований и без доказательств продлил мне домашний арест еще на 30 дней. Это не правосудие. Это политическая расправа и попытка заставить замолчать Гагаузию", - передают слова руководителя региона ее адвокаты. По слова Гуцул, можно изолировать главу региона, но нельзя заглушить голос целого народа. "Меня незаконно лишают не только свободы передвижения — меня лишают возможности исполнять волю народа, который избрал меня башканом (главой Гагаузии – ред.). Но есть то, чего у нас не смогут отобрать: нашу решимость, нашу веру и нашу силу", - подчеркнула она. Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250502/moldaviya-2014684958.html
https://ria.ru/20250512/moldaaiya-2016494449.html
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в мире, евгения гуцул, молдавия, задержание главы гагаузии гуцул, гагаузия
В мире, Евгения Гуцул, Молдавия, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Гагаузия
Гуцул высказалась после продления домашнего ареста

Гуцул назвала продление домашнего ареста политическая расправой

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул
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КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул назвала продление ей домашнего ареста политической расправой со стороны властей Молдавии.
Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. В понедельник суд в Кишиневе продлил ей домашний арест еще на 30 суток, до 13 июня, сторона защиты опротестует это решение.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
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"Сегодня суд без оснований и без доказательств продлил мне домашний арест еще на 30 дней. Это не правосудие. Это политическая расправа и попытка заставить замолчать Гагаузию", - передают слова руководителя региона ее адвокаты.
По слова Гуцул, можно изолировать главу региона, но нельзя заглушить голос целого народа. "Меня незаконно лишают не только свободы передвижения — меня лишают возможности исполнять волю народа, который избрал меня башканом (главой Гагаузии – ред.). Но есть то, чего у нас не смогут отобрать: нашу решимость, нашу веру и нашу силу", - подчеркнула она.
Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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В миреЕвгения ГуцулМолдавияЗадержание главы Гагаузии ГуцулГагаузия
 
 
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