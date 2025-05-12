https://ria.ru/20250512/gutsul-2016546115.html

В Молдавии продление ареста Гуцул назвали политическим преследованием

В Молдавии продление ареста Гуцул назвали политическим преследованием - РИА Новости, 12.05.2025

В Молдавии продление ареста Гуцул назвали политическим преследованием

Продление домашнего ареста главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул является исключительно политическим преследованием со стороны властей Молдавии, заявил... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T17:34:00+03:00

2025-05-12T17:34:00+03:00

2025-05-12T17:34:00+03:00

в мире

молдавия

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московский комсомолец

задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Продление домашнего ареста главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул является исключительно политическим преследованием со стороны властей Молдавии, заявил депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску. Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. В понедельник суд в Кишиневе продлил ей домашний арест еще на 30 суток, до 13 июня, сторона защиты опротестует это решение. "Для домашнего ареста нет никаких оснований — ни юридических, ни с точки зрения здравого смысла. Евгения Гуцул ничего не нарушала. Она всякий раз неукоснительно приходила на заседания. А если выезжала из республики по служебным делам, то всегда возвращалась. Таким образом, я был и остаюсь убежден: домашний арест Евгении Гуцул — это исключительно политическое преследование со стороны действующего режима", - написал в своем Telegram-канале Фотеску. По его мнению, власть пытается помешать главе Гагаузии исполнять прямые обязанности — руководить автономией и реализовывать проекты во благо региона. "И, конечно, заодно ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) старается запугать всех молдаван своими карательными операциями, проводимыми под видом правосудия", - пояснил депутат. Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250512/moldaaiya-2016494449.html

https://ria.ru/20250502/moldaviya-2014684958.html

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в мире, молдавия, евгения гуцул, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул