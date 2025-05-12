https://ria.ru/20250512/gutsul-2016491631.html

В Молдавии обвинили власти в репрессиях в отношении главы Гагаузии

В Молдавии обвинили власти в репрессиях в отношении главы Гагаузии - РИА Новости, 12.05.2025

В Молдавии обвинили власти в репрессиях в отношении главы Гагаузии

Власти Молдавии пытаются ограничить деятельность главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и используют для этого репрессивные методы, заявил в понедельник... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T14:28:00+03:00

2025-05-12T14:28:00+03:00

2025-05-12T14:44:00+03:00

в мире

молдавия

евгения гуцул

василий боля

задержание главы гагаузии гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014408428_0:83:3167:1864_1920x0_80_0_0_6c1b65e912518b9ac3a64a007b0ca1cc.jpg

КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Власти Молдавии пытаются ограничить деятельность главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и используют для этого репрессивные методы, заявил в понедельник депутат парламента от блока "Победа" Василий Боля. Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуроры запросили суд продлить домашний арест Гуцул еще на 30 суток. Сторонники главы Гагаузии пикетируют в понедельник здание суда в Кишиневе, который рассматривает запрос обвинения о продлении ей домашнего ареста еще на 30 суток. "Госпожа Гуцул — башкан (глава автономии- ред.) и заметная фигура как на региональном, так и на национальном уровне. Власти запустили против неё политическую кампанию, чтобы сдержать её деятельность. Почему государство выбрало такие репрессивные методы — неясно. Как адвокат я не вижу оснований для продолжения ареста", - заявил Боля журналистам на митинге у здания суда. Он отметил, что Гуцул уже полтора месяца находится под арестом, включая домашний, который тоже ограничивает свободу. "Зачем была применена такая мера — непонятно. Вероятно, это связано с политикой. Есть иные способы обеспечить её явку в суд. Тем более, что она всегда добросовестно исполняла все требования и никогда не игнорировала повестки, ни от прокуроров, ни от суда", - добавил депутат. Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250512/gutsul-2016416857.html

https://ria.ru/20250512/gutsul-2016471541.html

https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, евгения гуцул, василий боля, задержание главы гагаузии гуцул