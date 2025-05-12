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В Молдавии обвинили власти в репрессиях в отношении главы Гагаузии - РИА Новости, 12.05.2025
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14:28 12.05.2025 (обновлено: 14:44 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/gutsul-2016491631.html
В Молдавии обвинили власти в репрессиях в отношении главы Гагаузии
В Молдавии обвинили власти в репрессиях в отношении главы Гагаузии - РИА Новости, 12.05.2025
В Молдавии обвинили власти в репрессиях в отношении главы Гагаузии
Власти Молдавии пытаются ограничить деятельность главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и используют для этого репрессивные методы, заявил в понедельник... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:28:00+03:00
2025-05-12T14:44:00+03:00
в мире
молдавия
евгения гуцул
василий боля
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Власти Молдавии пытаются ограничить деятельность главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и используют для этого репрессивные методы, заявил в понедельник депутат парламента от блока "Победа" Василий Боля. Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуроры запросили суд продлить домашний арест Гуцул еще на 30 суток. Сторонники главы Гагаузии пикетируют в понедельник здание суда в Кишиневе, который рассматривает запрос обвинения о продлении ей домашнего ареста еще на 30 суток. "Госпожа Гуцул — башкан (глава автономии- ред.) и заметная фигура как на региональном, так и на национальном уровне. Власти запустили против неё политическую кампанию, чтобы сдержать её деятельность. Почему государство выбрало такие репрессивные методы — неясно. Как адвокат я не вижу оснований для продолжения ареста", - заявил Боля журналистам на митинге у здания суда. Он отметил, что Гуцул уже полтора месяца находится под арестом, включая домашний, который тоже ограничивает свободу. "Зачем была применена такая мера — непонятно. Вероятно, это связано с политикой. Есть иные способы обеспечить её явку в суд. Тем более, что она всегда добросовестно исполняла все требования и никогда не игнорировала повестки, ни от прокуроров, ни от суда", - добавил депутат. Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250512/gutsul-2016416857.html
https://ria.ru/20250512/gutsul-2016471541.html
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в мире, молдавия, евгения гуцул, василий боля, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Евгения Гуцул, Василий Боля, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В Молдавии обвинили власти в репрессиях в отношении главы Гагаузии

Боля: Кишинев репрессивными методами пытается ограничить деятельность Гуцул

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании в суде
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании в суде - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании в суде. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Власти Молдавии пытаются ограничить деятельность главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и используют для этого репрессивные методы, заявил в понедельник депутат парламента от блока "Победа" Василий Боля.
Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуроры запросили суд продлить домашний арест Гуцул еще на 30 суток. Сторонники главы Гагаузии пикетируют в понедельник здание суда в Кишиневе, который рассматривает запрос обвинения о продлении ей домашнего ареста еще на 30 суток.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Прокуроры попросили суд оставить главу Гагаузии под домашним арестом
Вчера, 07:44
"Госпожа Гуцул — башкан (глава автономии- ред.) и заметная фигура как на региональном, так и на национальном уровне. Власти запустили против неё политическую кампанию, чтобы сдержать её деятельность. Почему государство выбрало такие репрессивные методы — неясно. Как адвокат я не вижу оснований для продолжения ареста", - заявил Боля журналистам на митинге у здания суда.
Он отметил, что Гуцул уже полтора месяца находится под арестом, включая домашний, который тоже ограничивает свободу.
"Зачем была применена такая мера — непонятно. Вероятно, это связано с политикой. Есть иные способы обеспечить её явку в суд. Тем более, что она всегда добросовестно исполняла все требования и никогда не игнорировала повестки, ни от прокуроров, ни от суда", - добавил депутат.
Демонстрация сторонников главы Гагаузии после продления срока ее домашнего ареста - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Сторонники Гуцул пикетируют здание суда в Кишиневе
Вчера, 13:15
Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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28 марта, 08:00
 
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