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Сторонники Гуцул пикетируют здание суда в Кишиневе - РИА Новости, 12.05.2025
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13:15 12.05.2025 (обновлено: 14:59 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/gutsul-2016471541.html
Сторонники Гуцул пикетируют здание суда в Кишиневе
Сторонники Гуцул пикетируют здание суда в Кишиневе - РИА Новости, 12.05.2025
Сторонники Гуцул пикетируют здание суда в Кишиневе
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул пикетируют здание суда в Кишиневе, который рассматривает запрос прокуроров о продлении ей домашнего ареста еще на 30... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T13:15:00+03:00
2025-05-12T14:59:00+03:00
в мире
молдавия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
кишинев
майя санду
гагаузия
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КИШИНЕВ, 12 мая — РИА Новости. Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул пикетируют здание суда в Кишиневе, который рассматривает запрос прокуроров о продлении ей домашнего ареста еще на 30 суток, передает корреспондент РИА Новости.Двадцать пятого марта главу Гагаузии арестовали на 20 дней. Ей предъявили обвинения в нарушениях при финансировании партии "Шор", а также в управлении избирательным фондом на выборах в автономии в прошлом году. Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.Сторонники Гуцул собрались у здания суда с плакатами: "Свободу Гуцул!", "Каждый день ареста — преступление режима!", "Сфабрикованное дело — трусливая власть", "Домашний арест — тоже тюрьма". Они скандируют призывы освободить политика.Сама глава Гагаузии выразила надежду, что суд в Кишиневе откажется продлевать ее домашний арест."Всем здравствуйте, конечно, хотелось бы в других условиях с вами встретиться, но я надеюсь, что сегодня право будет за нами и у нас будет возможность встречаться не у здания суда, а где-то в Гагаузской автономии, в Кишиневе или в других частях нашей страны. Я надеюсь, что мы выйдем с хорошими новостями", — заявила Гуцул перед началом заседания. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.
https://ria.ru/20250512/moldavija-2016458902.html
https://ria.ru/20250502/moldaviya-2014684958.html
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Демонстрация сторонников главы Гагаузии после продления срока ее домашнего ареста
Сторонники главы Гагаузии встретили сообщение о продлении срока домашнего ареста Гуцул скандированием слова "Позор", передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, кишинев, майя санду, гагаузия
В мире, Молдавия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Кишинев, Майя Санду, Гагаузия
Сторонники Гуцул пикетируют здание суда в Кишиневе

Сторонники главы Гагаузии Гуцул пикетируют здание суда в Кишиневе

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КИШИНЕВ, 12 мая — РИА Новости. Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул пикетируют здание суда в Кишиневе, который рассматривает запрос прокуроров о продлении ей домашнего ареста еще на 30 суток, передает корреспондент РИА Новости.
Двадцать пятого марта главу Гагаузии арестовали на 20 дней. Ей предъявили обвинения в нарушениях при финансировании партии "Шор", а также в управлении избирательным фондом на выборах в автономии в прошлом году. Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе, где будет рассмотрен запрос прокуроров о продлении ей домашнего ареста. 12 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
В Молдавии назвали требование продлить домашний арест Гуцул необоснованным
Вчера, 12:27
Сторонники Гуцул собрались у здания суда с плакатами: "Свободу Гуцул!", "Каждый день ареста — преступление режима!", "Сфабрикованное дело — трусливая власть", "Домашний арест — тоже тюрьма". Они скандируют призывы освободить политика.
Сама глава Гагаузии выразила надежду, что суд в Кишиневе откажется продлевать ее домашний арест.
"Всем здравствуйте, конечно, хотелось бы в других условиях с вами встретиться, но я надеюсь, что сегодня право будет за нами и у нас будет возможность встречаться не у здания суда, а где-то в Гагаузской автономии, в Кишиневе или в других частях нашей страны. Я надеюсь, что мы выйдем с хорошими новостями", — заявила Гуцул перед началом заседания.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
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Политик выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.

Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.
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В миреМолдавияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулКишиневМайя СандуГагаузия
 
 
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