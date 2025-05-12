Прокуроры попросили суд оставить главу Гагаузии под домашним арестом
Молдавские прокуроры попросили оставить Гуцул под домашним арестом на 30 суток
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 мая — РИА Новости. Суд Кишинева рассмотрит запрос прокуроров о продлении домашнего ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявила РИА Новости адвокат Наталья Байрам.
"Прокуроры просят продлить домашний арест для Евгении Гуцул еще на 30 суток. Рассмотрение этого запроса состоится сегодня", — рассказала собеседница агентства.
Двадцать пятого марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток. Ей предъявили обвинения в нарушениях при финансировании партии "Шор", а также в управлении избирательным фондом на выборах в автономии в прошлом году. Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Политик выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.
На этом фоне молдавские власти усилили давление на автономию. Так, Конституционный суд страны лишил регион права назначать прокурора на своей территории. Таким образом, Народное cобрание Гагаузии исключили из процесса формирования региональной прокуратуры.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.
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