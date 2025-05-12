Защита Гуцул опротестует решение о продлении домашнего ареста
Защита главы Гагаузии Гуцул опротестует решение о продлении ее домашнего ареста
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе, где будет рассмотрен запрос прокуроров о продлении ей домашнего ареста. 12 мая 2025
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе, где будет рассмотрен запрос прокуроров о продлении ей домашнего ареста. 12 мая 2025
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КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Сторона защиты намерена опротестовать решение суда в Кишиневе о продлении срока домашнего ареста в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявил в понедельник адвокат Сергей Морару.
Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. В понедельник суд продлил ей домашний арест еще на 30 суток до 13 июня.
"Мы обратимся в Апелляционную палату и опротестуем этот вердикт, который мы считаем совершенно незаконным. Не было никаких оснований даже для применения этой меры, не говоря уже о продлении. Мы сообщили, что любой другой ограничительной меры было бы достаточно", - заявил Морару.
Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.