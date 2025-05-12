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Защита Гуцул опротестует решение о продлении домашнего ареста - РИА Новости, 12.05.2025
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14:51 12.05.2025 (обновлено: 15:09 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/gutsul--2016493011.html
Защита Гуцул опротестует решение о продлении домашнего ареста
Защита Гуцул опротестует решение о продлении домашнего ареста - РИА Новости, 12.05.2025
Защита Гуцул опротестует решение о продлении домашнего ареста
Сторона защиты намерена опротестовать решение суда в Кишиневе о продлении срока домашнего ареста в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявил в понедельник... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:51:00+03:00
2025-05-12T15:09:00+03:00
евгения гуцул
в мире
молдавия
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Сторона защиты намерена опротестовать решение суда в Кишиневе о продлении срока домашнего ареста в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявил в понедельник адвокат Сергей Морару.Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. В понедельник суд продлил ей домашний арест еще на 30 суток до 13 июня."Мы обратимся в Апелляционную палату и опротестуем этот вердикт, который мы считаем совершенно незаконным. Не было никаких оснований даже для применения этой меры, не говоря уже о продлении. Мы сообщили, что любой другой ограничительной меры было бы достаточно", - заявил Морару.Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250512/moldaaiya-2016494449.html
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Демонстрация сторонников главы Гагаузии после продления срока ее домашнего ареста
Сторонники главы Гагаузии встретили сообщение о продлении срока домашнего ареста Гуцул скандированием слова "Позор", передает корреспондент РИА Новости.
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евгения гуцул, в мире, молдавия, задержание главы гагаузии гуцул
Евгения Гуцул, В мире, Молдавия, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Защита Гуцул опротестует решение о продлении домашнего ареста

Защита главы Гагаузии Гуцул опротестует решение о продлении ее домашнего ареста

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе, где будет рассмотрен запрос прокуроров о продлении ей домашнего ареста. 12 мая 2025
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе, где будет рассмотрен запрос прокуроров о продлении ей домашнего ареста. 12 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе, где будет рассмотрен запрос прокуроров о продлении ей домашнего ареста. 12 мая 2025
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КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Сторона защиты намерена опротестовать решение суда в Кишиневе о продлении срока домашнего ареста в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявил в понедельник адвокат Сергей Морару.
Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. В понедельник суд продлил ей домашний арест еще на 30 суток до 13 июня.
"Мы обратимся в Апелляционную палату и опротестуем этот вердикт, который мы считаем совершенно незаконным. Не было никаких оснований даже для применения этой меры, не говоря уже о продлении. Мы сообщили, что любой другой ограничительной меры было бы достаточно", - заявил Морару.
Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда сектора Буюкан в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии, заявил адвокат
Вчера, 14:53
 
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